El PP afea a Milei sus palabras y le sitúa en el mismo plano político que Sánchez

El Partido Popular sube el tono contra Javier Milei a raíz de sus palabras sobre la mujer del presidente del Gobierno. Si el mismo ... domingo por la tarde -horas después de que el presidente argentino hablase explícitamente de la «corrupción» de Begoña Gómez- los populares emitían un comunicado cargando contra la Moncloa y evitando afear al mandatario argentino sus manifestaciones, este lunes era Alberto Núñez Feijóo quien dejaba claro que las «formas» del también economista durante su visita a España no son de su agrado y que la apuesta en Génova frente a esta escalada verbal «es la moderación».

«Ni el Gobierno de Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias del presidente de Argentina; ni el señor Milei, que llamó corrupta a la mujer del presidente de España, están en el espacio de la moderación que yo reivindico en la política», apuntaba el expresidente gallego -que participaba en un acto para presentar el programa electoral europeo junto a Dolors Montserrat, candidata al 9-J- antes de hacer un llamamiento a la «ética», a la «moderación» y al «diálogo sereno».

Feijóo equiparó la actitud de ambos líderes señalando que «los intereses de españoles y argentinos no pueden estar secuestrados por esta forma de hacer política», pero también quiso dejar claro que los populares «no piensan aceptar lecciones de un Gobierno que nos pretende convencer de que Sánchez es el Estado». Según el jefe de la oposición, lo que hizo Milei durante el macroevento político de Vox «es lo mismo» que hace la Moncloa todos los días con quienes piensan distinto.

«Intromisión» y «espectáculo chocante»

Lo cierto es que fue a primera hora de la mañana cuando desde el PP salieron al paso para endurecer la respuesta del día anterior. El vicesecretario Institucional del partido, Esteban González Pons, recriminó al presidente argentino su inflamada intervención. «Es una intromisión en política nacional y, además, en un espectáculo que calificaré de chocante», decía durante una entrevista en la cadena COPE.

A juicio del dirigente popular, «el presidente de Argentina no puede, o no debe, venir a España sin saludar al Rey, al presidente del Gobierno o al Parlamento y remover la política nacional española». Eso sí, Pons tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de ahondar en las críticas al Ejecutivo al acusar a Sánchez de «exagerar» con su respuesta diplomática porque «su mujer no es un asunto de Estado».

En Génova tratan así de no salir escaldados de la tormenta desatada por las palabras de Milei y, al mismo tiempo, marcar distancias con Vox a las puertas de una cita electoral que los de Feijóo consideran «crucial».

Objetivo, el 9-J

En el acto de este lunes -en el que también participaron Alma Ezcurra y Adrián Vázquez, dos de los nombres que engrosan la lista de candidatos del PP al Parlamento Europeo-, Feijóo intentó atraer el voto joven con medidas concretas que los populares pondrán en marcha si consiguen una mayoría importante en Europa. Eximir a los jóvenes de pagar impuestos durante los primeros años de su carrera profesional fue una de las propuestas que el líder de los conservadores puso encima de la mesa.