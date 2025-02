Feijóo advierte a Mazón de que «ya no caben errores»: «La confianza, cuando se ha resentido, hay que recuperarla»

Alberto Núñez Feijóo aprovechó la Junta Directiva Nacional celebrada este lunes por el PP para elevar la presión sobre Carlos Mazón –a quien mandó un ... mensaje contundente advirtiéndole de que «ya no caben más errores» en la gestión de la catástrofe que ha asolado Valencia– y pedir tanto a la Generalitat como al Gobierno de Pedro Sánchez, «las dos administraciones competentes» ante la DANA, «autocrítica» y «compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción».

«La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla», constató el jefe de la oposición durante su intervención en abierto ante los presidentes autonómicos del partido y el resto de la plana mayor de los populares, en la cual dejó claro que «no podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir de ninguna manera». Feijóo cree que «la respuesta ciudadana supera a la respuesta política ofrecida» en la que ha supuesto «la peor crisis» de España y que lo único que cabe «es la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo».

Un recado cuyo destinatario, aunque sin mencionarlo explícitamente, era inequívocamente el presidente valenciano. Era la primera vez que Feijóo se pronunciaba en público tras la comparecencia de Mazón del viernes pasado en las Cortes valencianas, después de la cual Génova destacó el «plus de ejemplaridad» de su barón territorial por haber asumido errores y anunciar que no se presentará a la reelección si no cumple con las exigencias de la reconstrucción.

El president de la Generalitat, eso sí, no anunció ese día ningún cese aunque sí confirmó la telegrafiada remodelación de su Ejecutivo. Fue en la tarde de ayer y tras las palabras de Feijóo, más duras y directas de lo habitual con el barón popular desde que se desatase la tragedia el 29 de octubre, cuando Mazón –consciente de que el líder de su partido le está pidiendo más– anunció lo que muchos llevaban pidiéndole días: el cese de una de las consejeras señaladas por la respuesta a la DANA. En este caso, Nuria Montes, encargada hasta ahora del área de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y señalada por falta de empatía con las víctimas.

El mensaje principal de ayer de Feijóo iba dirigido, sin ningún género de dudas, a su dirigente valenciano, el único ausente entre los líderes regionales de los conservadores en la Junta Directiva Nacional –el máximo organismo del PP entre congresos– al seguir «volcado» en la gestión de la crisis. Pero el expresidente gallego también quiso extender sus advertencias a Moncloa: «Una emergencia nacional no es responsabilidad exclusiva de ninguna comunidad. El Gobierno debe dar la cara y no esconderse. Ha de ayudar al pueblo, no obligar al pueblo a pedir socorro».

El popular, además, volvió a cargar duramente contra la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuya elección como comisaria europea sigue en el aire tras el rechazo del PP, secundado por el grupo europeo, a votar a su favor. Algo que, a juicio de Feijóo, ha hecho que Pedro Sánchez entre en «cólera». «Los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa», aseguró. Por eso, a su juicio, «no se puede premiar» a Ribera en Europa.

«Desde luego, no con los votos del PP», subrayó. «No hay nadie por encima de los intereses de España», enfatizó, arrancando el aplauso de los suyos. Feijóo tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer su propio balance del primer año del Gobierno, cumplido este domingo, el cual resumió como «una agonía legislativa y judicial derivada de la corrupción que rodea al Ejecutivo, al entorno de Sánchez y a su partido».