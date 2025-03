Feijóo advierte de que la «inestabilidad» en España por la amnistía puede extenderse al resto de la UE

El PP continúa con su ofensiva para elevar la presión al máximo posible a Pedro Sánchez por la ley de amnistía y este lunes ha ... reunido en Barcelona al PP europeo para advertir que «la inestabilidad» que, a su juicio, en España está provocando la hoja de ruta del Gobierno, tarde o temprano puede extenderse al resto de países de la UE«.

«Del mismo modo que España no puede normalizar lo que es una anomalía en Europa, la UE no puede normalizar en España lo que no admite en otros estados miembros», ha apuntado el presidente de los populares, quien ha aprovechado la ocasión para avisar de que «las democracias europeas cometerían un error si vieran en la deriva de del actual gobierno una cuestión doméstica».

Feijóo, que ha hecho una enmienda a la totalidad al líder del PSOE, ha hecho referencia al discurso de Sánchez durante la sesión de investidura para criticar con dureza que el presidente hablase de levantar muros en vez de derribarlos. «Nuestro partido tiene el compromiso histórico desde la oposición para levantar puentes y que nadie levante muros. En democracia los puentes son esenciales y en España están en peligro».

Al acto organizado por el Partido Popular Europeo en Barcelona también han acudido Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, o Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

El encuentro ha servido -además de para que los populares carguen contra el presidente del Gobierno a raíz del conflicto diplomático con Israel- para seguir elevando la presión sobre Sánchez por la ley de amnistía pactada con el independentismo.

Feijóo ha recordado que «la Cataluña de hoy disfruta de una libertad garantizada por sus instituciones y por la UE», además de apuntar que la tensión existente en España está provocada por el cambio asombro e ideológico protagonizado por el PSOE.