Feijóo acusa a Sánchez de «mentir» con la «pseudorreforma» de las pensiones

Toni Nadal y Pilar García de la Granja, primeros fichajes para el 'think thank' del PP

El PP ha acordado la incorporación de Toni Nadal, actual director técnico deportivo de la Rafa Nadal Academy, y de la periodista y presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, para la nueva Fundación del partido, que dejará de llamarse Fundación Concordia y Libertad y que tiene previsto celebrar su primera reunión en breve. Entre los encargos que tiene dicha institución, que dirigirá el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, es la de atraer talento y experiencia que den un valor añadido a la política en general y al PP en particular. «Vamos a hacer una fundación construida por personas y por proyectos, construyéndola conforme equipos solventes, profesionales y preparados, con independencia de que estén o no militando en el PP», avanzó este lunes Feijóo. En los próximos días confirman en Génova, se darán a conocer los demás integrantes dl 'think thank' del partido.