Feijóo y Aznar llaman a actuar contra la amnistía para que «la casa no se queme»

«Si la casa se está quemando, no vamos a andar con matices sino intentar que la casa no se queme», reflexionó este jueves José ... María Aznar durante su participación en un foro en Madrid. Al lado sentado, Alberto Núñez Feijóo, a quien el expresidente del Gobierno ensalzó por su labor y su discurso de oposición frontal a la amnistía que Pedro Sánchez ultima con los independentistas catalanes a cambio de su respaldo a la investidura. Una medida con la que ambos políticos coinciden en que se han cruzado «demasiadas líneas rojas» y que estiman blanqueará el desafío soberanista de octubre de 2017. «Es la humillación más grande en España en buena parte de sus siglos de historia», afirmó, por su parte, el líder del PP.

Los conservadores acusan a Sánchez de poner a España «al borde del precipicio constitucional» y han puesto ya en marcha toda la maquinaria para intentar boicotear la ley en previsión de que se registre en el Congreso en las próximas horas. Utilizarán su mayoría en el Senado para dilatarla lo máximo posible. Para ello, el PP ha iniciado una reforma del reglamento que permita a la Mesa de la Cámara tener potestad para ejecutar o no los procedimientos de urgencia, que es la forma que previsiblemente adoptará la norma como sucedió con la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Con lo que la ley de amnistía no se tramitaría con celeridad, en torno a 20 días, y seguiría el cauce normal, con un recorrido de dos mese. «Nuestro compromiso es defender nuestro país, la Constitución y las Cortes Generales», aseguró Feijóo.

El expresidente del Gobierno fue más allá que el líder del PP al asegurar que Pedro Sánchez «es un peligro para la democracia», que ha puesto la Carta Magna y el Estado de derecho «al servicio de quienes no lo quieren» y que ha dejado a España en riesgo de «crisis institucional extraordinariamente grave». «La Constitución y la continuidad histórica de España –alertó– puede deshacerse».

Contra la inhibición

Aznar llamó a los españoles a «no inhibirse» ante el «cambio de régimen constitucional» que pretenden los separatistas y el PSOE está dispuesto a cederles. «El que pueda hablar, que hable. El que pueda actuar, que actúe», insistió. Cada uno en su ámbito pero sin quedarse de brazos cruzados. Él reiteró su intención de no inhibirse «ni callarme ni no asumir los riesgos» de no advertir que «la continuidad histórica» del país está en peligro. Así, el exjefe del Ejecutivo apeló al «genio español» para «no dejarse humillar ni vencer»

Feijóo recogió el guante y confirmó que el PP mantendrá las movilizaciones en la calle contra la amnistía. Este domingo estarán, con él a la cabeza, en Valencia y como ya avanzó a principios de semana «no será el último» acto que organicen. El líder de los populares también tiene previsto acudir el 18 de noviembre a la manifestación que han convocado en Madrid distintas asociaciones civiles y en las que también estará el líder de Vox, Santiago Abascal. «Que me digan que tensionamos la calle», dijo Feijóo, que volvió a cargar contra la medida de gracia por ser «una aberración democrática».

Por la mañana, en un encuentro informativo con la presidenta de Extremadura, el líder gallego reiteró su petición de que se repitan las elecciones. Volvió a pedir también al presidente del Gobierno en funciones que «sea valiente», que no se esconda detrás del comodín nacionalista y que permita que los españoles digan en las urnas si están de acuerdo con esa amnistía que responde, a su juicio, al «exclusivo interés particular» de Sánchez.

Al borde del «precipicio constitucional»

Feijóo acusó al socialista de llevar al Gobierno al «borde del precipicio constitucional» y de dar ahora «un paso adelante» con el acuerdo por la ley de amnistía que «en cuestión de horas, minutos, o ahora mismo» el PSOE y sus socios registrarán en el Congreso. Una norma que, denunció, convertirá en «represor» al Tribunal Supremo y «legitimará» el discurso del independentismo, que «saldrá reforzado para volver a echar un pulso al Estado». «Si yo hubiese hecho lo que va a hacer Sánchez, no podría aguantarles la mirada ahora mismo», dijo.

Para el líder del PP, la medida de gracia es el colofón de una larga lista de promesas incumplidas por Sánchez que empezó con el compromiso de que no pactaría con Podemos, y que se sustanció a los pocos días con el nombramiento de su líder, Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno. «Dijo que no iba a haber indultos, y los concedió, dijo que lucharía contra la corrupción, y rebajó las penas; prometió que reforzaría la sedición y la suprimió; que no pactaría con EH Bildu y lo ha blanqueado; además de prometer que traería a Puigdemont para ser juzgado, y ahora toca la amnistía que dijo que era inmoral e inconstitucional», recordó.

El dirigente gallego acusó también a Sánchez de utilizar el día del cumpleaños de la princesa Leonor «para tapar una decisión indigna» e insistió en que el acuerdo con el independentismo catalán para amnistiar a los encausados del 'procès' «jamás existiría» si no fuese por la necesidad del líder socialista de seguir en el poder. «Estamos hablando de una ley de amnistía que hasta ahora el PSOE había ocultado no solo al conjunto de los españoles -remarcó-, si no a sus votantes a los que prometió que nunca se produciría».