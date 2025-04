Feijóo va al choque frontal con Sánchez por la amnistía y engrasa el diálogo con Page

Rajoy desmiente al líder del PSOE: nunca estuvo en contra de actuar contra el 'procés'

El giro de guion de Pedro Sánchez sobre la amnistía del 'procés' llevó este jueves a una situación insólita: un expresidente del Gobierno desmintiendo a quien era líder de la oposición en las semanas más críticas de la intentona separatista y que hoy, desde la presidencia del Ejecutivo en funciones, sostiene que nunca estuvo a favor de la represión judicial contra los dirigentes independentistas catalanes.

El miércoles, cuando allanó el camino a la posible medida de gracia en el su comparecencia ante la prensa en Waterloo, Sánchez llegó a decir que Mariano Rajoy sabía cuál era su parecer sobre la judicialización del 'procés'. Este jueves, Rajoy salió al paso de esas manifestaciones por la vía de negar que sean ciertas.

El expresidente del Gobierno, que tildó en la Cope de «disparatada» la eventual promulgación de una ley de amnistía, aseveró que en ningún momento quien hoy ocupa la Moncloa se opuso a la aplicación del artículo 155 para intervenir la autonomía catalana; y recordó que el PSOE votó a favor del mismo en el Senado pese a que los populares contaban con la mayoría necesaria para aprobarlo.

«La afirmación que ha hecho Sánchez es lo mismo que decir que tiene impunidad. Me parece algo absolutamente disparatado», censuró Rajoy. Según su relato de aquellos días convulsos, explicó a Sánchez «cuáles eran las razones por las que había que aplicar el 155» y que, en ese momento, este no le dijo «nada de judicializar ni no judicializar». «Su aplicación (la de ese 155) ha sido fundamental, porque todo el mundo ya sabemos lo que es, incluidos los independentistas», señaló sobre el excepcional mecanismo constitucional por el que se suspendió la el autogobierno catalán y él mismo disolvió el Parlament para convocar elecciones.

Para el exjefe del Ejecutivo, si finalmente se aplica la amnistía a los delitos cometidos durante el proceso separatista y, en concreto, con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, se mandará el «mensaje de que hay políticos que son impunes». Y apeló a los críticos en las filas socialistas. «Si el PSOE atendiera lo que se le dice desde sus propios entornos y actuara de manera similar, ya no habría estos problemas».