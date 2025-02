Feijoó acusa a Sánchez de ceder al «chantaje» con una «promesa imposible» a ERC

El Partido Popular se abona a la tesis de que el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña no es más que un brindis al sol con el que el presidente Pedro Sánchez ... pretende engañar a los republicanos con una «promesa imposible».

La cúpula del PP se erigió este martes como el «dique de contención» para evitar la ejecución del acuerdo entre ERC y el PSC, sobre el que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo sólo se pronunció a través de la red social X. Denunció el «chantaje independentista» que, a su juicio, supondría que Cataluña se salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos. Y equiparó la oferta de los socialistas a ERC con la que que hizo a «Junts con la amnistía», denunciando que Sánchez pretenda «comprar otra investidura» a cambio de «más desigualdad» entre los ciudadanos. «Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible», apostilló Feijóo.

Otro chantaje independentista.



Otra vez la sociedad engañada.



Otra investidura comprada por Sánchez, que pretende que paguemos todos con más desigualdad.



Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2024

Sí compareció en el Congreso, antes de que se conociera la letra pequeña del acuerdo, el portavoz Miguel Tellado, quien no ahorró en calificativos para subrayar que el pacto se trata de un «error histórico del PSOE» y «un ejercicio claro de corrupción política y económica», pero no concretó las medidas que adoptará su partido para oponerse hasta no conocer todos los detalles del texto.

Tellado incidió en que «estamos ante otra investidura comprada» y que «de materializarse, sería un acuerdo insolidario, que hay ciudadanos de primera y de segunda en función de la comunidad. Sería un ataque al resto de comunidades autónomas, rompiendo la multilateralidad y apostando por la bilateralidad solo con algunos».

Por otro lado, tanto Feijóo como Tellado han llamado «a lo que quede del PSOE, si es que hay algo», en una crítica velada a los barones socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán que ya se han mostrado frontalmente en contra del preacuerdo, pero a los que advierte no es suficiente. «Lo que hace Page no es recibo. El PSOE tiene qu elegir, tiene que pronunciarse. Criticar y respaldar ya no vale».