Feijóo ofrece a Sánchez un pacto parlamentario hasta el final de la legislatura

Alberto Núñez Feijóo ha acudido este martes al Senado con la voluntad de tender la mano a Pedro Sánchez pese a que pueda conllevarle un desgaste electoral. El líder del PP ha ofrecido al presidente del Gobierno suscrbir un pacto parlamentario hasta el final de la legislatura si romper su alianza con Unidas Podemos y deja de apoyarse en los indepentistas vascos y catalanes. «Nunca seremos socios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país», ha asegurado. En su turno de réplica, el jefe del Ejecutivo ha rechazado la oferta y sólo ha abierto la puerta a llegar a acuerdos puntuales de Estado. «Soy partidario del diálogo leal y la búsqueda de acuerdos en asuntos de Estado», ha zanjado.

El jefe de la oposición ha subido a la tribuna con los deberes hechos y la escopeta cargada. En los quince minutos que ha durado su intervención, ha recriminado a Sánchez su falta de autoridad para poner en orden el Gobierno, le ha echado en cara que haya endeudado a los españoles «el doble» de la media europea y que haya iniciado este verano una campaña de insultos contra él y el PP. Una «agresividad» que ha contrapuesto con la «docilidad» que, en su opinión, muestra ante las formaciones que sostienen al Ejecutivo. «Ya sabemos que con Podemos en el Gobierno puede dormir tranquilamente, ¿con EH Bildu también?», ha interpelado con ironía al presidente.

Feijóo ha reclamado un nuevo modelo energético y ha asegurado que, si se hace, el Gobierno tendrá su apoyo. «Queda más de un año para las elecciones generales, un año complejo, mucho tiempo, en su mano está cómo afrontarlo. Ninguno de los pactos que le he ofrecido ha tenido en cuenta ni siquiera valorarlo. Su 'no es no' es su principio inmutable desde que usted comenzó en política», ha remarcado.

Sin embargo, se ha congratulado de que con la crisis energética haya aceptado ya algunas de las medidas que ya le había propuesto en abril como la bajada del IVA de la luz, el cheque de 200 euros a las familias más vulnerables, y ahora la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Pero también la medida anunciada por Sánchez de aplicar la excepción ibérica a las centrales de cogeneración, una medida solicitada por la industria, y que el PP ya había solicitado el sábado. «Encantados de ayudar al Gobierno. Les pedimos que sigan copiando los planes económicos del PP deflactando el IRPF a las rentas medias y bajas para afrontar los efectos de la inflación», aseguran fuentes populares.