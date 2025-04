«Feijóo actúa como un ignorante, un sectario y un incompetente»

A sus 61 años, el ministro bailón del Gobierno reconoce que intenta disfrutar con «la aventura» de la vida y de la política. El titular de Cultura, rescatado por Sánchez para el núcleo duro del PSOE, comparece risueño, descorbatado y con un pin del bono cultural, la gran apuesta de su departamento, en la solapa. Si alguna vez se fue, Miquel Iceta ha vuelto.

–¿Este Gobierno está falto de alma, como dice la vicepresidenta Díaz, y baila en exceso?

–No... Este Gobierno tiene alma y un corazoncito muy a la izquierda, muy dedicado a mejorar la vida de la gente que lo pasa peor y a repartir los perjuicios de una manera justa cuando vienen mal dadas. Yo me sitúo a la izquierda de lo posible. Y siento orgullo de un Gobierno que ha acertado en lo fundamental: salvar la economía y proteger a la gente. Feijóo le llama a esto 'pufo'. Yo le llamo sentido común.

–¿El sentido común, en este trance histórico, es endeudarse?

–Totalmente, y no vamos a hacerlo tanto como lo hizo Feijóo. Cuando uno aspira a gobernar, hay que evitar la ignorancia, la incompetencia y el sectarismo. Tú no puedes decir que movilizar recursos es crear un pufo cuando toda Europa lo está haciendo. El PP demuestra que no se puede contar con él. Y eso no es bueno, ni siquiera para ellos mismos.

–¿Está llamando a Feijóo ignorante, incompetente y sectario?

–Sus declaraciones así lo demuestran. Es un ignorante, porque España no tiene la mayor inflación de Europa. Un incompetente, porque predica cosas que no practicó cuando gobernaba Galicia; y sectario, porque niega el pan y la sal al Gobierno. Feijóo intenta no preocuparse de los problemas en su casa, con la presidenta de Madrid negándose a aceptar el plan de ahorro energético. Lo de las becas a los ricos no era una cosa puntual. El PP tiene tantas políticas como dirigentes y, cuando alguno se sale del guion, lo que hace Feijóo es esconder la cabeza. Estaría bien que el PP aclarara si no quiere ser un aliado de Europa en esta materia; si quiere ser un aliado de Putin.

–Ese Feijóo al que censura ha cosechado con el PP una histórica mayoría absoluta en Andalucía y el CIS le sitúa por encima del PSOE en intención de voto. ¿De verdad no les preocupa?

–En un tiempo de incertidumbre, primero con una pandemia y ahora con una guerra, ¿a quién se prefiere al frente del Gobierno? ¿A alguien que esté a verlas venir o a alguien que hace lo que haga falta para que la gente viva lo mejor posible? Es que no hay color. Creo que vamos a ganar las próximas elecciones.

–¿Y por qué, entonces, sus políticas no terminan de cuajar?

–Veremos si han cuajado o no cuando se vote. Estamos acertando al movilizar recursos. Si la gente quiere otra cosa... querré verlo; porque tampoco sé qué cosa.

–¿Su problema es que proyectan demasiado ruido? ¿Que bailan demasiado, por insistir con la metáfora?

–Si los gobiernos bailaran más, iríamos mejor... (ríe). Las coaliciones hacen ruido, y es lógico. Pero este Gobierno es milagroso, porque no pierde votaciones siendo tan ruidoso, tan diverso, con apoyos tan variopintos...

–Coquetean con el infarto casi en cada pleno.

–Yo fui portavoz parlamentario de un Gobierno de tres –de tres– y no perdimos una votación. A aquel tripartito catalán le llamaban el Dragon Khan. Este Gobierno da muestras de estabilidad y de solidez. Otra cosa es que la oposición tenga prisa porque piensa que va a ganar las elecciones.

–Hay otra forma de verlo: que Feijóo está esperando a que ustedes se desplomen por sí solos.

–Para ganar unas elecciones hay que merecerlo. Y el PP ha estado contra todo: los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, con datos de empleo como no habíamos visto...

Peor la covid que la inflación

–¿Les intranquiliza el frenazo de julio en el mercado laboral?

–A mí no. ¿Cuándo se han visto 11 millones de contratos indefinidos? Yo ya firmo por que esta situación se pueda mantener, con el paro por debajo de los tres millones. Sería una maravilla.

–¿La inflación es el peor enemigo al que se han enfrentado?

–No, fue mucho peor la pandemia. Se llevó a mucha gente por delante y eso es irreparable.

El proyecto de Yolanda Díaz «La candidatura más potente a la izquierda del PSOE solo puede ser la suya»

–¿Y qué nos espera si Putin decide cortar el gas?

–Pues que estaremos en mejor situación si aceptamos el plan de reducción energética, y no como hace parte del PP.

–Si no aprueban los Presupuesto, ¿se acabó la legislatura?

–No. Yo prefiero que los haya, porque daría la posibilidad de utilizar mejor los recursos. Pero a mí la prórroga me basta, aunque estamos trabajando para tenerlos.

–Y con Sánchez a la izquierda, ¿hay sitio para todos? ¿Para el proyecto de Yolanda Díaz?

–Naturalmente. La izquierda nunca es cosa de uno solo, es diversa y plural. Si la competencia da lugar a una suma virtuosa, por qué nos va a ir mal. Lo que estaría muy fastidiado es no tener un complemento a tu izquierda.

–¿Es mejor cartel hoy el de Díaz que el de Podemos?

–Pero si van a tener que ir todos juntos... La izquierda tiene que conjugar bien diversidad y unidad. La candidatura más potente a la izquierda del PSOE solo puede ser la de Yolanda Díaz. La izquierda ha aprendido que sumando gana y restando, pierde.

–Es el nuevo secretario de Memoria Democrática del PSOE. ¿No sienten ningún pellizco moral por haber aprobado la nueva ley con el voto decisivo de Bildu?

–Lo que me a mí me incomoda es que el PP no haya votado, a estas alturas, la condena del franquismo. Es alucinante. Todos tenemos que hacer un esfuerzo en España por que la memoria y la Historia tengan su lugar y no nos dividan en el presente.

–La memoria de Bildu, ministro, no es la suya: usted no impugna la Transición y la democracia española.

–¿Pero es que la ley cuestiona eso? Mire, yo voy al mercado y cojo los apoyos que encuentro. El PP ha decidido no apoyar en nada al Gobierno y luego lo critica porque busca a otros. Hombre, teta y sopa no caben en la boca.

–¿La verdadera argamasa del pacto con ERC es la continuidad de la legislatura, mientras la mesa de diálogo actúa de placebo?

–Lo son las dos cosas. En Cataluña hay que tender puentes, dialogar, no hay otra salida. La alternativa, una ruptura irreparable, es muchísimo peor y ya la vimos; gobernando el PP, por cierto.

–¿Su aspiración es otro Ejecutivo de las izquierdas en Cataluña liderado por el PSC?

–Yo quiero un Gobierno capaz de mirar al país entero. Independentistas habrá siempre, la cuestión es cuántos y con cuánta intensidad; y con Sánchez parece que son menos. Hay que encontrar un camino, que no será la ruptura ni la estricta continuidad de lo que hay.

«La 'Dama de Elche' y el 'Guernica' no se moverán de sus museos» –¿Cómo va el Bono Cultural? –Superamos los 100.000 visitantes de la página web, que empiezan a proporcionar sus datos, y casi 5.000 empresas inscritas. Queda mucho hasta el medio millón de jóvenes y necesitamos muchísimas empresas para asegurar la máxima diversidad de oferta y una distribución territorial lo más amplia posible. Queremos llegar a todo el mundo. Es posible inscribirse hasta mediados octubre, y a partir de entonces hay un año para utilizarlo. Las empresas pueden apuntarse en cualquier momento. Los jóvenes tienen una oportunidad que no tuvimos nosotros. Espero que se dejen seducir y disfruten de la cultura, que prueben cosas nuevas y ayudemos a los sectores culturales que quedaron muy tocados con la pandemia. –Futuras administraciones, ¿podrán suprimir el bono? –Llega para mantenerse con una oferta variada y abundante. El compromiso de este Gobierno es total. Se mantendrá el año que viene, bien porque haya presupuestos o porque la prórroga incorpora esta partida. Luego habrá que decidir en las Cuentas cada año. Confiamos en que se consolide tanto que nadie se atreva a suprimirlo. En los países donde se puso en marcha ha tenido continuidad. Se han visto las ventajas. –¿Por qué quedan fuera los toros, la gastronomía o la moda? –Actuamos en función de las estadísticas de consumo cultural. Priorizamos unas cosas y no otras. Tampoco están los objetos de diseño, la cerámica o las obras de arte. Hay productos tradicionales y algunos relativamente nuevos, como la novela gráfica o los videojuegos. Cada año habrá que decidir y ajustar. A diferencia de Francia o Italia, aquí se pueden hacer suscripciones a publicaciones en papel o en digital. En Francia e Italia los sectores que han gozado de más favor han sido libros, cómics y videojuegos. Pero permite arriesgar y entrar en nuevo ámbitos. Aspiramos a que hagan un uso más variado y diverso preservando la libertad de decisión de cada joven. De los cuatrocientos euros, doscientos se deben dedicar a la cultura en vivo, cien a productos culturales físicos y cien a productos digitales. –¿En qué se lo hubiera gastado usted? –Quizá me lo hubiera fundido la primera semana con la discografía completa de Elton John. –¿Ve posible comprar la colección de Carmen Thyssen cuyo acuerdo de alquiler por casi 100 millones de euros en 15 años ratificó usted? Su valoración es hoy de 1.700 millones de euros. –Me parecería más asequible pensar en renovaciones sucesivas por 15 años. Su valor es tal que difícilmente un Estado puede hacer frente a la compra. El precio de mercado lo marca lo que alguien esté dispuesto a pagar por una obra. Es una colección fabulosa que complementa la permanente del museo. Era un reto que se quedara en España, y me tocó culminarlo plenamente consciente de lo que implica económica y culturalmente. Estoy muy satisfecho, como de las reciente adquisición del archivo Lafuente. Tenemos un patrimonio cultural riquísimo y a veces solo nos damos cuenta cuando nos lo dicen desde fuera. Pero hay que cuidarlo. –Apuesta por descentralizar la cultura y el arte, pero parece que las demandas para que la 'Dama de Elche' viaje a su ciudad y el 'Guernica' se exhiba en Euskadi son utópicas. –Ninguna se moverá de su museo. Igual alguien dice que el ministro es un cobarde. Pero mientras un comité técnico diga que la pieza corre peligro si se mueve, no firmo una orden de traslado. La responsabilidad es enorme. Reconozco que en esto soy un poco conservador. He pedido a todos los museos públicos que hagan el esfuerzo en mover sus colecciones para que se admiren en cuantos más lugares mejor. Pero el límite es poner en riesgo alguna pieza. Algunas obras no las podremos mover y quien quiera conocerlas deberá visitar el 'Guernica' en el Reina Sofía o la 'Dama' en el Arqueológico. Mover colecciones, sí; poner en riesgo obras, no. –Los productos culturales tienen un IVA dispar: libros el 4%, cine y música el 10% y vídeos el 21%. ¿Cabe pensar en un IVA cultural unificado? –Tendría mucho sentido, pero no lo veo en una perspectiva a corto plazo. Tenemos una diversidad de figuras impositivas que gravan productos culturales que forman parte del mismo gran árbol de la creación. Soy consciente de que el año que viene no pasará. Y es difícil hacer proyecciones a más largo plazo.

