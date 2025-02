Feijóo amaga con denunciar en Europa los nombramientos del Gobierno para el Constitucional

«Ni poniendo palos en las ruedas ha tenido éxito», ironiza el PSOE

El PSOE no alberga el más mínimo temor a que Bruselas censure la decisión de Pedro Sánchez de meter en el Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exasesora del Ministerio de Presidencia y vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Laura Díez. Ya el día en el que anunció su designación, el comisario de Justicia, Didier Reynders, apuntó que es relativamente común en Europa que exmiembros del Gobierno formen parte de este tipo de órganos, aunque añadió que esperaría a tener todos los detalles.

Los socialistas se sienten estos días como los grandes triunfadores de una larga partida de ajedrez. Presumen de haber cogido al PP con el pie cambiado y de haberle dejado noqueado al aceptar este martes los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial las propuestas de magistrados al TC planteadas por sus colegas conservadores. La operación deja en el aire la presidencia del supuesto favorito del Gobierno, el exfiscal general Cándido Conde Pumplido, pero garantiza desde ya nueve años de mayoría progresista en el tribunal.

La ministra de Educación y portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, a quien correspondió ayer dar réplica al balance del líder de la oposición, tiró de ironía precisamente a cuesta de este tema. «Ni queriendo poner palos en las ruedas ha tenido éxito el señor Feijóo», dijo. Los socialistas se guardan además un as en la manga para intentar forzar a los populares a renovar el CGPJ con cuatro años de retraso: no se sentarán a negociar el nombre del magistrado conservador que aún debe designar el Senado en sustitución de Alfredo Montoya, que renunció al cargo en julio tras sufrir un ictus, si ellos no facilitan el relevo en el órgano de gobierno de los jueces.

Alegría respondió así con desdén a la amenaza del líder popular de recurrir a Bruselas. «Llevan cuatro años pidiendo normalidad institucional y ahora les molesta que el TC, en ejercicio de sus competencias -enfatizó-, provoque la normal renovación».