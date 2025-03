Feijóo propone el desalojo exprés y penas de hasta tres años para los okupas

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 21 de octubre 2022, 12:43 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo se erigió este viernes en adalid de la lucha contra la usurpación ilegal de viviendas y defendió agilizar los plazos de los desalojos, un punto que también defiende el PSOE y que agranda la brecha con sus socios de Unidas Podemos. «Tiene que haber un partido que coja la bandera de los derechos fundamentales de los catalanes y los defienda siempre. La okupación no es de derechas o izquierdas, es un delito», aseveró el líder del PP durante la inauguración en Barcelona de la primera de las convenciones sectoriales que los populares van a celebrar por todas las comunidades autónomas antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Acompañado por la plana mayor del PP en Cataluña, Feijóo estableció una línea divisoria entre su partido, que «defiende a quien se ha comprado una casa y tiene derecho a poder utilizarla», y aquellos que «creen que se puede vivir a costa del esfuerzo y trabajo de los demás». Y desgranó las principales líneas sobre esta materia que incluye la proposición de ley presentada por su partido en el Congreso este verano: entre otras, el desalojo en un plazo máximo de 24 horas en aquellos casos en que los ocupantes de un domicilio no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda o el desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, en la que, por ejemplo, se ha entrado en la casa echando la puerta abajo.

Las recetas de los populares pasan por reforzar las penas del delito de usurpación, con condenas de hasta tres años de prisión, y mejorar la protección jurídica ante «las mafias de la ocupación». Los conservadores reclaman además que los okupas no puedan inscribirse en el padrón municipal, que se prohíba que un inmueble allanado ilegalmente pueda tener la consideración de domicilio y que les sean devueltas a los propietarios las cantidades abonadas en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) o en el impuesto de Patrimonio por el tiempo que han sufrido la ocupación. «Es sorprendente que haya ayuntamientos que miren para otro lado y cobren estos impuestos», aseguró Feijóo, que considera esta situación una «doble burla al Estado de derecho».

«No se le desahucia»

La decisión de celebrar en la capital catalana el acto no fue casual. Según explicó el líder conservador, en los últimos años el fenómeno de la ocupación ilegal se ha disparado con medio centenar de denuncias al día, de las que el 43% se concentran en esta comunidad autónoma. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja», aseveró el dirigente gallego, que acusó al Gobierno de Sánchez de moverse «entre la indefinición y la división» en un asunto en el que, a su juicio, no se puede exhibir tibieza.

El jefe de la oposición acusa al PSC de «apuntalar» el Gobierno secesionista de Cataluña tras la salida de Junts

Con esta iniciativa, que se debatirá en la Cámara baja antes de que finalice el año, el PP busca que todos los partidos se definan sin tapujos. «Se verá quién está de acuerdo y quién no; quién defiende a los catalanes y quién no», dijo el jefe de la oposición. Porque considera que «la Cataluña real» es la que sufre problemas como la usurpación ilegal de pisos.

Sobre la Ley de Vivienda, que al igual que ha ocurrido en los dos últimos años ha estado una vez más en el centro del pulso que Unidas Podemos planteó al PSOE para dar su apoyo a los Presupuestos, Feijóo mostró su rechazo al texto porque «la regulación de los precios de alquiler no ha funcionado» en ninguna de las ciudades donde se ha aplicado, como París, Berlín o la propia Barcelona. En su opinión, es necesario «abaratar los precios del suelo» para «evitar la especulación en la construcción de viviendas dignas», así como establecer ayudas al alquiler, «imprescindibles» para los jóvenes. «Si desviamos la atención -señaló-, no solucionamos nada y empeoramos todo».

El líder del PP aprovechó su presencia en la ciudad condal para acusar al Partido Socialista de Cataluña de «garantizar la continuidad del independentismo en la Generalitat» tras la salida de Junts del Govern, pese a haberse presentado como alternativa en las elecciones catalanas. «Nosotros no vamos a apuntalar y asegurar el Gobierno independentista de Cataluña nunca porque creemos que es malo para Cataluña siempre», aseveró.