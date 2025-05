Los fantasmas de la corrupción sacuden la Guardia Civil 30 años después

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 23 de marzo 2023, 18:41 Comenta Compartir

Los fantasmas de los días más oscuros de la Guardia Civil se vuelven a pasear en los últimos tiempos por las dependencias del cuartel general de Guzmán el Bueno, en Madrid. Cuando se cumplen 30 años exactos del escándalo protagonizado por Luis Roldán, que arrastró por el fango el nombre del instituto armado, no son pocos -desde el generalato hasta la tropa pasando por las asociaciones profesionales- los que alertan de las similitudes entre aquella infausta época y el presente. Como entonces, la imagen del cuerpo se está viendo deteriorada por la actuación de «algunos garbanzos negros», pero ahora, además, está arraigando el sentimiento de que el Gobierno y la cúpula del Ministerio de Interior lo atacan y marginan. Un descontento al que se suma que siguen sin digerir de puertas hacia dentro los fulminantes ceses de algunos de sus cargos más icónicos.

La corrupción ajena y propia es, sin duda, la herida más sangrante. Nunca antes la Guardia Civil se había visto acosada por tres escándalos de esta naturaleza y de forma simultánea. Este miércoles, María Gámez se convirtió en la primera directora general del cuerpo desde la época de Roldán en tener que dimitir por un caso de presunta corrupción tras la imputación formal de su marido por el desvío de dos millones de euros de ayudas públicas.

Pero casi más daño que ver salpicada a la máxima responsable política del cuerpo por la corrupción están causando al cuerpo los dos sumarios que han estallado este invierno: 'Tito Berni' y 'cuarteles'. En el primero, la Guardia Civil no sabe todavía cómo ha acabado ella misma en la picota cuando la trama se centraba en los amaños, fiestas, drogas, comilonas y prostitutas del ya exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y en las supuestas cenas de lujo compartidas por parlamentarios socialistas y empresarios. Tampoco entienden en los cuarteles que el único implicado en ese caso, identificado inicialmente como 'Mediador' en alusión al conseguidor que delató al entramado, que está en prisión sea el general Francisco Espinosa Navas. El mando está acusado de conseguir contratos en el Sahel para la red, mientras que el propio Tito Berni, el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte o los responsables empresariales continúan todos en libertad. Yel estupor también cunde al interrogarse por cómo es psoible que la comisión de investigación de la trama de Tito Berni haya desembocado en la 'comisión cuarteles' solo porque un empresario, Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', aparece en ambos sumarios.

La revelación ahora de ese 'caso cuarteles', que en realidad data de la época del PP, también es una incógnita en el cuerpo. Sea como fuere, ese sumario de regalos y falsas obras ya ha dejado por los suelos también la imagen del instituto armado con la imputación, entre otros mandos, del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, uno de los más altos responsables de la Benemérita en su momento, y con el cese fulminante del coronel José María Tienda Serrano al frente de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, por su estrecha relación con Tejera de Léon.

Sin defensa

Y en esta tormenta perfecta de corrupción, en el cuerpo –coinciden distintas fuentes- se ha echado particularmente en falta que ni Fernando Grande-Marlaska ni la ya cesada Gámez hayan salido en su defensa. Las únicas comparecencias públicas 'ex profeso' –lamentan- han sido para defender la presunción de inocencia del marido imputado o la labor de Gámez. Ni una palabra –recuerdan, por ejemplo- de que al general Espinosa no le pagaba ya la Guardia Civil por sus responsablidades en el Sahel, sino una fundación del Gobierno de Pedro Sánchez. El miércoles ,en su forzada despedida por la imputación de su marido, Gámez sí se hizo acompañar de cuatro de los cinco tenientes generales de la Guardia Civil.

Incompresión por lo que se interpreta como falta de amparo ante estas crisis, pero incompresión también por las formas de los ceses fulminantes de iconos del cuerpo. Todavía no se ha digerido en los cuarteles que Marlaska destituyera al frente de la Comandancia de Madrid al ex coordinador del operativo para intentar frenar el referéndum del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no comunicarle que había abierto una investigación (que estaba secreta) sobre la marcha feminista del 8-M al inicio de la pandemia. Que prescindiera sin demasiadas explicaciones del entonces coronel-jefe de la Unidad Central Operativa Manuel Sánchez Corbí por haber enviado un mail suspendiendo las actividades con fondos reservados sin consultar a la superioridad (el Supremo acabó avalando el despido). O que defenestrara al comandante de Melilla, el coronel Jesús Vicente Torresano Muñoz, después de que el mando exigiera de forma insistente a la Dirección General del instituto armado un protocolo de actuación para los agentes que sirven en la valla. El ministro del Interior también decapitó a Félix Azón, el antecesor de Gámez y con una reputación más acreditada en el cuerpo, por no comunicarle la relevancia de la operación del instituto armado (también secreta) contra los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) del independentismo catalán.

Lista de agravios

Los gritos de Marlaska por no haber sido informado de aquella delicada y reservada operación todavía resuenan en la Dirección General de la Guardia Civil, donde sin embargo escuece mucho más la decisión del ministro de los últimos meses de quitar competencias al cuerpo. La lista de agravios empieza a ser muy larga para sus críticos: salida de la Agrupación de Trafico de Navarra; «supresión« de los GEDEX (desactivadores) en las comandancias de Álava, Guipúzcoa o Lérida; o la desaparición de los GREIM (rescatadores de montaña) del Roncal, también en la co,unidad foral, y los de Puigcerdá, de la comandancia de Girona. En el generalato están cada vez más molestos por lo que consideran un «desmontaje soterrado» del instituto armado. Y en las bases, por el incumplimiento de Interior de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Es más, esta última brecha ha crecido en los últimos años al mismo ritmo que aumenta el número de vacantes sin cubrir del catálogo oficial de puestos de trabajo, que ya se acerca a 10.000 funcionarios. Algunas de las carencias de plantilla más importantes se registran en Baleares, Cataluña y el Estrecho de Gibraltar, las tres áreas donde las asociaciones piden la creación de Zonas de Especial Singularidad (ZES) con mayores retribuciones por la carestía de la vida (Baleares) y por el rechazo de la población (Cataluña o Estrecho).

El próximo 23 de mayo la Guardia Civil celebrará su 179º aniversario. Los mandos y los guardias más agoreros creen que, a este paso de escándalos, varapalos y supuesto desmantelamiento, va a tener difícil cumplir los dos siglos de existencia.

