HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana.

Ver 23 fotos
La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana. Efe

Las familias se abrazan a la Reina

Un año después de Paiporta, doña Letizia vuelve a acoger el dolor de la víctimas junto a Felipe VI y con Sánchez en un segundo plano

A. S. / L. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Hace casi un año, el domingo 3 de noviembre en el que los valencianos peleaban a brazo partido contra el barro, el dolor y la indignación ... por lo que sentían ya como un desamparo institucional, la imagen de la Reina con los ojos al borde del llanto y el rostro surcado por el lodo arrojado por vecinos de Paiporta quedó inmortalizada para la hemeroteca del peor desastre natural del siglo soportado por España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las familias se abrazan a la Reina