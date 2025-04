Los familiares del Villa de Pitanxo imploran que siga la búsqueda Piden que si Canadá no reanuda el rastreo sea España quien tome las riendas del operativo y denuncian sentirse «desamparados»

Una «profunda decepción», unida a su angustia, invade a los familiares de las víctimas de los marineros desaparecidos tras el hundimiento del Villa de Pitanxo por la suspensión de la búsqueda de los desaparecidos en aguas de Terranova. Este jueves exigieron que si Canadá no retoma el operativo de rastreo sea el Gobierno de España quien tome las riendas y acometa la búsqueda de los doce náufragos.

Las familias aprovecharon la reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para mostrarle «la rabia y profunda decepción» que la falta de información les está generando. Christopher González, uno de los hijos de los tripulante del barco, denunciaba antes de reunirse con el ministro que están «totalmente a ciegas» y que no se está cumpliendo el protocolo acordado, según el cual las familias debían ser las primeras en enterarse de cualquier novedad. «No tenemos información de ningún tipo», aseveraba. María José De Pazo, hija de Francisco De Pazo Villanueva, otro de los desaparecidos, constataba que aunque han asumido «que a estas alturas no van a aparecer más supervivientes, que se suspenda la búsqueda a las 37 horas no es de recibo».

Planas, que primero se reunió con la dirección de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, achacó a Canadá la decisión de suspender la búsqueda y aseguró que el Gobierno está pendiente de que la misma se pueda reanudar cuanto antes. «Estamos en contacto con las autoridades canadienses para seguir de cerca la situación y ver si hay una ventana de oportunidad», aseguraba, no sin antes admitir que las condiciones en la mar en los dos últimos días han sido de «extremo peligro». Antes de reunirse con el ministro, el presidente de la cooperativa de armadores vigueses, Javier Touza, manifestaba su sorpresa por la finalización de los trabajos por la Armada del país norteamericano.

En la misma línea que las familias, la Xunta de Galicia pidió a primera hora de la mañana a los responsables canadienses reiniciar el operativo de rastreo. Su presidente, Alberto Nuñez Feijóo, apuntaba a la posibilidad de asumir la búsqueda de los marineros «con medios propios». O que, al menos, el Gobierno emplease la vía diplomática para que Canadá no desista en el rastreo. «Es difícil explicar a tantas familias que ya damos por perdidas las vidas», aseveraba el dirigente gallego. Una petición que por el momento no ha provocado respuesta alguna en el Ejecutivo central, más allá de que Planas asegurase este jueves que «se estudiaría».

Llegada a tierra

Asimismo, está previsto que este viernes por la mañana lleguen al puerto canadiense de Saint John los tres barcos que portan a los tres supervivientes -el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial, y el joven natural de Ghana Samuel Kwesi Koufi- y los nueve cadáveres rescatados. En el Playa Menduiña Dos, gallego, se encuentran los tres supervivientes y seis cadáveres; el Nexus, de Canadá, lleva consigo a dos de los fallecidos; mientras que el noveno cuerpo está en el Franca Morte portugués. Estos eran los buques que tras la suspensión de las tareas de rescate seguían peinando la zona. Los familiares reclaman que se les pague y así puedan seguir adelante con la búsqueda de los marineros en aguas canadienses.

