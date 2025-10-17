HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado, condenado en múltiples ocasiones, ha muerto en Madrid el día de sus 75 cumpleaños tras varios días ingresado

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de finales ... de los 80, de la década de los 90 y principios de siglo. Sus pasos por los platós; sus recurrentes condenas; su zoo particular en su chalet; una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de una de sus esposas); y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresente en todas las televisiones.

