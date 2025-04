Malestar en el Gobierno por la visita a Gibraltar de los condes de Wessex

Mateo Balín Madrid Jueves, 26 de mayo 2022, 13:04 Comenta Compartir

El anuncio de la visita de los condes de Wessex a Gibraltar, entre los próximos días 7 y 9 de junio, tuvo lugar a finales de marzo. Figuraba en la relación de actos y desplazamientos que distintos miembros de la Familia Real británica realizarán con motivo del 70 aniversario de la llegada al trono de la reina Isabel II. La primera reacción del Gobierno al viaje del príncipe Eduardo y su esposa, Sofía, fue el silencio. Ningún comentario. Hasta este jueves. Casi dos meses después, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha trasladado una queja formal al Reino Unido en la que habla de lo «inoportuno» de la visita real.

«España considera que la visita no resulta oportuna, en el marco del proceso de negociación para un futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y de los acuerdos bilaterales que, una vez cerrado, definirá unas nuevas relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea», recoge la queja Exteriores, según adelantó la web especializada The Diplomat in Spain .

En realidad este tipo de quejas no son hechos aislados. En 1988, en la única visita oficial de Isabel II a España, la reina de Inglaterra se refirió a Gibraltar como «el único problema que queda entre nosotros». Esos seis kilómetros cuadrados ubicados en tan estratégico lugar han sido motivo de disputas durante décadas entre España y Reino Unido. Hasta el punto de que los Reyes de España rechazaron asistir a la boda del príncipe de Gales con Diana Spencer en julio de 1981 al tener conocimiento de que la pareja real iniciaría su viaje de novios desde Gibraltar.

Aquel fue el encontronazo más sonado, pero no el único por la soberanía de Peñón. En 2012, la reina Sofía anuló casi a última hora su presencia en la celebración con motivo de los 60 años de la llegada al trono de la reina Isabel por las tensiones entre ambos países. ¿El motivo? El mismo de ahora: la visita del príncipe Eduardo y su esposa al Peñón, dentro de la gira que varios miembros de la casa real británica realizaron por las colonias.

El Peñón tras el 'brexit'

Londres y Bruselas están negociando actualmente un acuerdo que regulará las relaciones del Peñón con el bloque después del 'brexit' sobre la base del memorándum sellado por Reino Unido y España el 31 de diciembre de 2020 y que contempla la supresión de la Verja. Aunque inicialmente se esperaba que el texto estuviera cerrado para finales de 2021, aún sigue negociándose.

El pasado 13 de mayo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que las negociaciones «avanzan a buen ritmo» y, días más tarde, el ministro principal, Fabian Picardo, se pronunció en el mismo sentido: «Estamos a un paso de un acuerdo histórico».

El viaje de los condes de Wessex a Gibraltar supone, sin duda, un contratiempo en las negociaciones, y está por ver si a la queja de Exteriores se añade algún gesto más, como podría ser el hecho de que los reyes Felipe y Letizia rehusaran la invitación de Isabel II por sus 70 años en el trono.