El PP exige a Sánchez que pida disculpas a los policías por llamarles «piolines»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno que pida disculpas a los policías desplazados a Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre a los que ayer, durante la sesión de control en el Congreso, llamó «piolines». «Les faltó al respeto y no ha rectificado. No le hemos escuchado a Pedro Sánchez ni una sola disculpa ni perdón a todos esos policías», ha asegurado Gamarra en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Según la número dos del PP, las palabras del jefe del Ejecutivo demuestran que hay un presidente del Gobierno que no deja ninguna institución del Estado a la que no falte al respeto. La número dos del PP ha recordado que esos agentes defendieron la Constitución, la legalidad, el Estado de Derecho y se merecen «un respeto por parte de todos los españoles y del presidente del Gobierno». Cree también que con su actitud, Sánchez vuelve a demostrar que no hay ninguna institución «a la que no le falte el respeto».

Gamarra ha avanzado además que si el jefe del Ejecutivo no rectifica o pide disculpas, el grupo parlamentario popular presentarán una serie de iniciativas en el Congreso para reponer el honor de los policías.

Génova entregará mañana a Ayuso el control del partido en Madrid La nueva dirección del PP cierra heridas con Isabel Díaz Ayuso, que tendrá a partir de mañana el control del partido en Madrid en un cónclave de alfombra roja y que contará con la presencia del resto de barones territoriales. Atrás queda una guerra fraticida que enfrentó durante meses a la anterior cúpula con la presidenta madrileña para evitar, precisamente, que se hiciera con las riendas de la formación, y que terminó con la caída irremediable de Pablo Casado. La pugna dejó al PP en caída libre en las encuestas pero un mes y medio después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova, los conservadores recuperan el terreno perdido y pisan ya los talones al PSOE con Díaz Ayuso convertida en uno de sus principales valores al alza. «Mientras cae la credibilidad del Gobierno, sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni tan siquiera el CIS puede ocultar la alternativa que representa cada día más Alberto Núñez Feijóo para 47 millones de españoles», aseveró ayer la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.