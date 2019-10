La exhumación traspasa fronteras

La noticia de la exhumación de los restos de Francisco Franco traspasó este jueves las fronteras españolas. La salida del dictador del Valle de los Caídos casi 44 años después de su muerte acaparó portadas de todo el mundo, a un lado y al otro del charco. Hasta 58 medios extranjeros de 17 países acudieron a Cuelgamuros para cubrir en primera persona el traslado de los restos del dictador. Un interés mediático superior a cualquier otro acontecimiento en España.

El diario británico 'The Guardian' resaltó que con este proceso Pedro Sánchez ha cumplido una de sus promesas clave desde su desembarco en la Moncloa. Además, el rotativo incidió en que todavía unas 100.000 víctimas de la Guerra Civil yacen en cunetas sin identificar. «Se cree que España tiene más fosas comunes que cualquier otro país, excepto Camboya», remarcó en su información.

La BBC se hizo eco de la «tan esperada» exhumación impulsada por el Gobierno «que dijo que España no debe continuar glorificando a un fascista». La radiotelevisión pública de Reino Unido resaltó la «robustez» de la democracia española a pesar de que «la era Franco» sigue presente.

En Francia, 'Le Monde' hizo hincapié en la «batalla judicial» existente entre el Ejecutivo en funciones y la familia del dictador durante el último año y medio. El diario parisino destacó también que el traslado de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo permite «completar simbólicamente el ciclo de democracia en el que se comprometió desde 1976».

La revista alemana 'Der Spiegel' centró su crónica en el «triunfo de la democracia española» al mismo tiempo que criticó el «espectáculo» que se generó en torno a la exhumación y posterior entierro del dictador. La cadena de radio 'Deutsche Welle' recalcó, por su parte, la batalla legal por el lugar de descanso y recordó que todavía hoy siguen desaparecidas miles de víctimas del régimen franquista.

El periódico italiano 'La Repubblica' aseguró en sus páginas que Franco «seguía siendo una espina para la democracia» mientras que el portugués 'Público' resaltó en su web cómo su exhumación ha evidenciado que aún persiste un «anhelo ideológico» de los nostálgicos de la dictadura.

'The New York Times' puso el foco en que el traslado de la momia del dictador al cementerio de Mingorrubio volvió este jueves a despertar «recuerdos dolorosos». 'The Washington Post' destacó que el segundo entierro de Franco «no pondrá fin a su legado en la escena política española», ya que se produce tan solo a dos semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre.