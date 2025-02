Griñán, en vilo tras entrar en prisión los condenados por los ERE

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 2 de enero 2023 | Actualizado 03/01/2023 11:18h. Comenta Compartir

José Antonio Griñán no entró el lunes de forma voluntaria en ninguna cárcel. El plazo de diez días para ingresar en prisión concedido por la Audiencia Provincial de Sevilla para que comenzara a cumplir su condena de seis años por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el caso de los ERE expiró a las 23:59 horas de este 1 de enero. Los que sí han empezado a cumplir condena efectiva son algunos de los colaborares más estrechos del hombre que dirigió los destinos de Andalucía entre 2009 y 2013: los seis exconsejeros en las mismas circunstancias que Griñán han entrado ya en una prisión.

El expresidente de la Junta de Andalucía siguió esquivando la cárcel a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla decida sobre si el estado de salud de Griñán le permite algún tipo de tratamiento en un centro penitenciario. El exdirigente socialista sufre un cáncer de próstata de «alto riesgo» que, según su defensa, necesita de «tratamiento combinado y urgente». Los abogados del expresidente autonómico presentaron el 23 de diciembre ante el tribunal sentenciador los informes médicos y la documentación pertinente para pedir que suspenda la orden de ingreso en prisión que este mismo tribunal había dictado un día antes exigiendo a Griñán y a otros seis exaltos cargos del Gobierno autonómico su ingreso en prisión antes de este martes.

Los letrados de Griñán arguyeron que en un centro penitenciario Griñán, que no sufre metástasis, no podría recibir el tratamiento adecuado. El tribunal sevillano, ante este último alegato del exjefe del Ejecutivo autonómico, ordenó hace ya diez días un informe forense que determinara el alcance del tumor de Griñán y la posibilidad de que éste pueda o no ser tratado en prisión.

En su oficio, la Audiencia dispuso que el Instituto de Medicina Legal designara un forense para que «examinada la documentación y con reconocimiento del paciente si fuera necesario» emitiera un «informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito». Sin embargo, nada se conoce de ese dictamen que podría librar a Griñán en última instancia de pisar una celda a la espera, no obstante, de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida sobre su indulto, que ya ha sido formalmente reclamado.

Seis encarcelados

Entretanto, los demás condenados en las mismas circunstancias que José Antonio Griñán, es decir, con la orden de ingreso en la cárcel en un plazo de diez días, ya han entrado en prisión. En la mañana de este lunes, entraba en la cárcel de Huelva el exconsejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera y después de las seis de la tarde lo hacían el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el director general de la empresa que concedía el dinero público Miguel Ángel Serrano.

A estos nombres se unen el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, que ingresó en la cárcel en la noche del domingo. Y, además, con anterioridad, lo había hecho la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, en la prisión de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

A Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, el octavo de los condenados, el juez no le dio los diez días al suspender hace dos semanas su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de pena que solicitó su defensa por enfermedad muy grave con padecimientos incurables.