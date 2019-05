Evidencias, análisis y acuerdos Esta sobredosis de tacticismo de los partidos tal vez debería ser corregida, y aún están a tiempo para dar un paso a una posición más reflexiva y concordante con la condición de cada uno. Los tres más representativos deberían atender el denominador común que les une dentro de la gran familia liberal JOSÉ MARÍA MOLINA DOCTOR EN DERECHO Martes, 14 mayo 2019, 00:34

El pasado 28-A los españoles se expresaron mediante su voto, la ley se aplicó y trajo el reparto de trofeos en modo de asignación de escaños. En esta competición democrática los actores son los partidos y las coaliciones electorales, no otros, por tanto, los comicios lo han ganado o perdido estos. Hacer extrapolación a ideologías en abstracto, conjuntos y subconjuntos ideales, o tomar como referencia meras expectativas para el cálculo, puede ser un ejercicio intelectual estimulante, pero no parece un criterio riguroso para la valoración del resultado de una competición en la que no han participado como tales y en la que la única referencia fiable para determinar el éxito son las evidencias empíricas derivadas de los votos obtenidos y escaños alcanzados, comparados con la última elección del mismo tipo.

La voz expresada en votos, a la vista del alto índice de participación (75%), es claramente representativa de la gran mayoría de los españoles. Los votos obtenidos por cada partido o coalición electoral se transforman en escaños por mor de la proporcionalidad consagrada en la Constitución y el específico sistema D'Hont incorporado en la Ley Electoral, que es el procedimiento legal establecido para su asignación. En consecuencia, a la hora de celebrar las victorias y llorar las derrotas electorales, conviene no olvidar que ambas son producto de la evidencia derivada de la combinación de los componentes del binomio 'voluntad popular expresada en las urnas' y 'legalidad electoral'. No hay política democrática sin conflicto y pugna entre partidos, pero tampoco sin la posibilidad de formar gobierno que dirija la gobernanza. La democracia liberal ha resuelto estos dos requerimientos solventando la pugna partidaria mediante el principio de la mayoría y favoreciendo la gobernabilidad mediante la introducción de sistemas proporcionales que la favorezcan.

La irrupción de los populismos ha hecho que la pugna pase del centro a los extremos, se acentúen los antagonismos y se dificulte la posibilidad de un pacto razonable para la formación de gobierno. Habida cuenta que, en esta circunstancias, el número de escaños obtenidos por el partido ganador, por sí solo, resulta insuficiente para acceder a la formación de gobierno y, menos aún, para una gobernanza serena en el contexto de una legislatura estable, vencedores y vencidos, han de relativizar sus respectivos éxitos y fracasos, hasta no cerrar el círculo de los retos pendientes mediantes pactos y así poder llegar a formar gobierno. Lo que ya se sitúa en una zona menos evidente que la determinación de mayorías y más dependiente de vectores asociados a la naturaleza política del entorno en el que tienen lugar, idiosincrasia de cada formación y rasgos de carácter de sus líderes, que demanda habilidades intelectivas para hacer una correcta lectura de las circunstancias y requiere generosidad, prudencia y talante para el acuerdo que mejor gestione los intereses de España en el amplio espectro de la política y la economía, nacional, europea e internacional.

La incertidumbre preelectoral sobre resultados ha dado paso a la expectación postelectoral derivada de la gestión del juego de mayorías y acuerdos políticos para la formación de gobierno, garantizar su estabilidad y determinar el lugar que cada partido ocupa tras la reconfiguración de la correlación de fuerzas en el escenario político surgido del 28-A. Y en ello estamos a la espera de acontecimientos. A la vista de las declaraciones de los líderes más representativos, se observan actitudes, de coherencia débil, sobre el posicionamiento de las tres principales fuerzas políticas de ámbito nacional en relación con sus respectivos planteamientos ideológicos declarados.

El PSOE llegó al Gobierno mediante una moción de censura sustentada en apoyos de la izquierda extrema y populista, unido a nacionalismos periféricos y, tras las elecciones, parecería dispuesto a tener a Podemos como socio preferente, algo de difícil comprensión para los socialdemócratas.

El PP, a sabiendas de la insuficiencia del PSOE para la formación de Gobierno, a pesar de las proclamas centristas hechas por Casado, ser el segundo partido más votado, disponer de fuerza parlamentaria para permitir la formación de nuevo Gobierno y con ello conseguir evitar el recurso del PSOE, como mínimo, a Podemos y neutralizar su influencia, una vez más, desenfoca. Ya lo hizo Rajoy al no impedir la moción de censura y ahora niega su apoyo al PSOE para formar Gobierno, atendiendo fundamentalmente a cómo su decisión puede beneficiar o perjudicar a Cs, cuya postura de no apoyar a Sánchez, tomada durante la campaña, ha sido reforzada por el «con Rivera no» entonado por la militancia socialista en la noche electoral. Algo impropio de un partido de centro que, además, desatiende una oportunidad de entrar en el Gobierno.

Esta sobredosis de tacticismo tal vez debería ser corregida, y aún están a tiempo, para dar paso a una posición más reflexiva y concordante con la condición de cada uno. Los tres deberían atender al denominador común que les une dentro de la gran familia liberal. Si los analistas, quieren hablar de 'bloques', tal vez no estaría demás que incluyesen en el cómputo, junto con los de izquierdas y derechas, el que es el más importante y representativo de todos, el 'bloque liberal', en el que se sitúa mayoritariamente el pueblo español, que el 28-A alcanzó un porcentaje de votos de más del 60% y en el que descansa la esperanza, progreso y estabilidad de España, si sus integrantes no se dedican a pactos atípicos y centrífugos con fuerzas de los extremos.