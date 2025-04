Esquerra redobla el desafío a los socialistas ante la presión de Junts

Cristian Reino Lunes, 20 de enero 2025, 15:19 Comenta Compartir

Esquerra Republicana continúa distanciándose cada vez más de los socialistas. La nueva dirección republicana ha llegado a la conclusión de que su electorado no percibe ... su capacidad de influencia, que tiene un problema de credibilidad y de hacerse respetar, y ha decidido elevar el nivel de exigencia con el PSOE y el PSC. Después de afirmar que no negociarán los Presupuestos catalanes, ERC ha ido este lunes más allá y ha asegurado que ya ha trasladado al PSC que el asunto está «cerrado para 2025». «Si no hay soberanía fiscal, no hay Presupuestos de Cataluña«, ha afirmado la secretaria general republicana, Elisenda Alamany. El año que viene, si el Govern da los pasos para la implementación de la financiación singular, los republicanos ya reconsiderarían su posición.

La misma ecuación sirve para los Presupuestos Generales del Estado. «No vamos a tapar con nuevos acuerdos los acuerdos que ya hemos pactado y que no se han resuelto», ha señalado sobre las Cuentas del Gobierno central, que en cualquier caso no están aún sobre la mesa y los republicanos no cierran todas las puertas. «Cuando se produzca el debate, veremos en qué términos se plantea», según la portavoz de ERC. La nueva dirección de ERC ha concluido que necesita volver a conectar con la gente y ganar más credibilidad ante su electorado, por lo que se propone ser más «exigente» con los socialistas para hacerse «respetar» en las negociaciones. En este punto, los republicanos sienten la presión de Junts, que tiene en su mano la llave de la gobernabilidad española y tiene en vilo al Gobierno con sus decisiones y sus ultimatums. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reunieron el jueves pasado en Waterloo con el objetivo de rehacer puentes entre ambas formaciones. «Habrá espacios de diálogo y entendimiento, de conversación más fluida que quizás en otros momentos», según Alamany. Ambos líderes secesionistas abordaron los órdagos que ha lanzado Puigdemont al Gobierno. ERC se desmarca. «Es su decisión. Nosotros no tenemos prisa para que haya un Gobierno de PP y Vox. Respetamos sus decisiones», ha señalado. Los independentistas se alejan cada vez más de los socialistas, mientras intentan recuperar la unidad perdida. La ANC, otrora motor movilizador del nacionalismo, ha aprobado su hoja de ruta secesionista para los próximos años, que pasa por recuperar la unilateralidad e insta a ERC y Junts a que rompan con el PSC y el PSOE. Este nuevo plan nacionalista aboga por «preparar un nuevo embate contra el Estado español en las próximas elecciones al Parlament». Propone una agenda para culminar la independencia en las próximas elecciones catalanas siempre que exista una mayoría independentista. El documento considera necesario que los partidos catalanes rompan sus pactos con los socialistas en todas partes: «Mientras sean aliados del PSOE no podrán hacer oposición creíble en el Parlament», señala. La apuesta por la unilateralidad se concreta en la creación de un movimiento de desobediencia civil, «como única respuesta a la actitud totalitaria de España», remata el documento.

