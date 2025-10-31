HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Claudia Sheinbaum observa las declaraciones de José Manuel Albares.

Claudia Sheinbaum observa las declaraciones de José Manuel Albares. EFE

España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradece el gesto de Albares como un «primer paso»: «El perdón engrandece a los pueblos»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:32

Comenta

España reconoció oficialmente este viernes que hubo «dolor e injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración, un gesto en ... toda regla al Gobierno mexicano, que viene reclamando «perdón» desde 2019, no salió de la boca de Felipe VI ni de Pedro Sánchez, sino del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista