España impulsa la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE con un memorándum

El Gobierno mantiene sus esfuerzos para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales en la Unión Europea (UE) y ... pretende dar un nuevo impulso a esta reivindicación con un memorándum. España distribuyó el documento entre las capitales europeas el pasado viernes y, según explicó el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, este texto que «pone negro sobre blanco» sobre esta reivindicación española. Los ministros europeos discutirán este martes la cuestión, que requiere de unanimidad entre los Veintisiete para ser aprobada.

El secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, fue el encargado de defender el documento ante los representantes de los Veintisiete. «El memorándum muestra que es una propuesta sólida y que España no va a abandonar esta cuestión», ha destacado. El documento español recoge los argumentos de España para reclamar la oficialidad de las tres lenguas. «Se trata de argumentos sólidos y legítimos», defendió Albares. En el texto se hace mención a las «características específicas del caso español, lo que supone que no podrá ser usado como precedente en otros casos». Se trata de una de las principales preocupaciones de algunos países europeos, que temen que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego abra la puerta a las reivindicaciones de las cerca de 60 lenguas minoritarias que se hablan en la Unión. La petición española no busca crear nuevos derechos, sino «poner fin a una situación lingüística anómala» en el bloque, añade el texto

También recoge la importancia de la diversidad lingüística en España, donde la protección del derecho a los derechos humanos, las culturas y tradiciones y las lenguas está recogido en la Constitución. Y destaca que «proteger este derecho es el deber de las instituciones españolas, un deber que extienden a todas las esferas, incluida la UE», señala el texto. El Gobierno español lleva desde 2004 defendiendo que el euskera, el catalán y el gallego sean reconocidas como «lenguas oficiales de trabajo» en las instituciones europeas y en septiembre del año pasado, España propuso ante la UE una reforma para incluir las tres lenguas entre los idiomas oficiales del bloque, como parte de las exigencias de Junts en las negociaciones del pacto de investidura de Pedro Sánchez.

La iniciativa española se sigue trabajando a nivel técnico y, según destacó Albares, «no hay vetos», lo que permite que la propuesta se siga trabajando. Sin embargo, entre los países europeos esta cuestión, «prioritaria» para España, no despierta gran interés y, una vez concluida la Presidencia española del Consejo Europeo, ha quedado excluida de la agenda de reuniones ministeriales. Con todo, el ministro de Exteriores español mantiene el pulso. Además del memorándum de este martes, Albares ha dirigido dos cartas a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sobre la oficialidad de las tres lenguas y el lunes pidió al PP que apoye esta iniciativa. «Solicito al PP que colabore y apoye esta reivindicación. Si el PP quisiera, mañana mismo convertiríamos estos idiomas en lenguas de trabajo de la Eurocámara», destacó.