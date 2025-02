«En España existe la pena de muerte» y «Rajoy es el presidente»

R. C.

Es el 'Manual para la preparación de la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España' más conocido en el mundo de la extranjería por su acrónimo, CCSE, y es la biblia para los miles de foráneos que cada año aspiran a conseguir la nacionalidad española. EI Instituto Cervantes es el encargado cada año de elaborar ese manual y de plantear unas 300 preguntas tipo test para que los candidatos a obtener la ciudadanía se preparen ese examen del que, en muchos casos, dependerá su futuro.

Pero este año, ese documento que acaba de ser publicado a principios de diciembre y que será el que se use en las pruebas que se hagan en todo el 2022, estaba lleno de errores de bulto en el denominado «solucionario», la plantilla 'on line' para corregir los test con los que los extranjeros practican. No obstante, el Instituto Cervantes ya lo ha corregido y ha asegurado que se ha tratado de «un error informático».

Los errores, fueron localizados y denunciados por la plataforma de asesoramiento jurídico en extranjería 'Legalteam', aparecían en las soluciones de al menos tres de los cinco apartados en los que se divide el manual (Gobierno, legislación y participación ciudadana; Derechos y deberes fundamentales; y Sociedad Española).

El primer gazapo era el de la pregunta 1.043 del primer bloque en el que el examen pregunta por el actual presidente del Gobierno y ofrece tres opciones: Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. La solución correcta, según el Instituto Cervantes es Rajoy, la opción a.

Otro fallo destacado también en el primer bloque era sobre la Carta Magna. «La Constitución Española es… a) una ley esencial, b) parte de otra ley, c) una ley secundaria», es la pregunta. Y la respuesta correcta que el manual señala a los alumnos es la c.

En el segundo bloque, el solucionario del Instituto Cervantes aseguraba a los extranjeros que es «falso» que en España «la educación primaria (de 6 a 12 años) sea obligatoria y gratuita».

Otra de las cuestiones en las que el manual mentía era la pregunta denominada 5.005, del último bloque. «El carnet de conducir se hace en…a) la Dirección General de Tráfico (DGT), b) la Policía Nacional, c) el Registro Civil». Y la respuesta correcta dice el Instituto Cervantes es la b.

Pero sin duda la información falsa más llamativa que figuraba en el solucionario de esta edición de 2022 del CCSE era la de la pregunta numerada como 2.014, del segundo bloque: a la afirmación de que en «España existe la pena de muerte» el Cervantes insta a los extranjeros a pulsar en la tecla de «verdadero».

Los errores localizados por 'Legalteam' figuraban en los test online habituales, aunque en la versión para discapacitados visuales, también disponible en la web y con respuestas en altavoz, esos gazapos no se han colado.

La Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España para la que se elabora todos los años este manual cuesta 85 euros y consta de 25 preguntas de selección múltiple (3 opciones de respuesta cerrada), o de verdadero/falso. Los extranjeros tienen 45 minutos para responder correctamente a 15 de las 25 preguntas para ser declarados aptos. Además de los otros requisitos burocráticos, de residencia o de arraigo, los aspirantes también deben superar una prueba de conocimiento del castellano (Sistema de Evaluación y Certificación de los Diplomas de español, DELE).