HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, a su salida del juzgado tras declarar como investigado. EP

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

La defensa del exdiputado y exportavoz de Sumar pide al juez el archivo de la causa porque no existen «mínimos indicios» de culpabilidad

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres
  8. 8 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  9. 9

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  10. 10

    Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero