HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de ERC Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados EP

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

Los republicanos registran en el Congreso su propuesta legal para que el Govern pueda recaudar el IRPF y mantienen el veto a negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11

Esquerra Republicana ha consumado el desafío y ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley con el objetivo de que la administración ... central habilite a la Generalitat recaudar el IRPF. La reforma legal implica cambiar tres leyes: la Lofca, la del modelo de financiación de las autonomías y la cesión de tributos. ERC presentó hace casi dos semanas públicamente esta iniciativa legal. Pero sin llevarla al registro del Congreso. Ha tratado de negociar con los socialistas para presentar de manera conjunta la reforma legal. Ha esperado casi dos semanas. Pero tras no llegar a un acuerdo, los republicanos han decidido tirar por la calle del medio y han registrado el texto legal en solitario. ERC propone que el Govern recaude el IRPF de manera íntegra a partir de 2029. Días atrás, el Ministerio de Hacienda mostró sus diferencias y habló de que ve inasumible que el Govern asuma el 100% del IRPF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  4. 4 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  5. 5 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  8. 8

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  9. 9 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  10. 10 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»