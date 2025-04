ERC no renuncia a reformar el delito de malversación Los republicanos confían en mejorar el Código Penal durante su tramitación parlamentaria

cristian reino Barcelona Lunes, 21 de noviembre 2022, 15:28 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

A ERC no le basta con la supresión del delito de sedición. A pesar de la polémica generada con la posible reforma del delito de malversación, pues como ha ocurrido con la ley del sí es sí podría provocar efectos no deseados y en este caso beneficiar a condenados por corrupción, ERC no renuncia a cambiar este delito en el Código Penal.

Los republicanos confían en que, durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, sean capaces de encontrar fórmulas para adecuar el delito de malversación para que «no se puedan perseguir delitos como votar y el ejercicio de la democracia». ERC celebra el acuerdo alcanzado con el Gobierno para derogar el delito de sedición, si bien cree que aún hay «margen» para seguir dando pasos en este sentido. El Congreso votará este jueves la supresión del delito de sedición. No se esperan sorpresas y la Cámara baja aprobará el cambio en el Código Penal.

A partir de ahí, empezará un periodo de enmiendas contra el texto. ERC confía que sea en ese periodo cuando pueda cerrar con el Gobierno una modificación de la malversación, que revierta el cambio introducido por el PP en 2015 que también incluyó en este delito la administración desleal. ERC pide que se distinga entre los que meten la mano en la caja para su propio lucro y los que no. Hay una treintena de dirigentes nacionalistas procesados por malversación por su implicación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Entre ellos, Josep María Jové y Lluís Salvadó, diputados de Esquerra y estrechos colaboradores de Junqueras durante octubre de 2027 en la Consejería de Economía de la Generalitat. «Intentaremos mejorar» el Código Penal durante su tramitación parlamentaria, ha señalado este lunes la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta.

Fuentes del partido niegan que la negociación con el Gobierno para reformar malversación se haya enfriado tras la polémica por los efectos de la ley del sí es sí y que podría ocurrir lo mismo en este supuesto. Eso sí, estas mismas fuentes señalan que han convenido con el Ejecutivo hablar poco y ser más prudentes, para evitar el ruido exterior. Hay que actuar de forma «quirúrgica», afirman en la formación republicana, pues nadie quiere aparecer como culpable de ayudar en la rebaja de penas a corruptos. ERC, en cualquier caso, ha salido en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero,

La negociación de la reforma del Código Penal va en paralelo a la de los Presupuestos Generales del Estado. Según ERC, la semana será larga y aún están «lejos» de poder concretar un acuerdo con el Gobierno. Esquerra acostumbra a agotar el plazo de las conversaciones y todo apunta, según apuntan en el partido, que para la votación de esta semana será igual. ERC busca corregir carencias en las Cuentas y asegura que está negociando con el Ejecutivo la inclusión en el proyecto de Presupuestos algún «mecanismo de cumplimiento» de la ejecución de las inversiones previstas en Cataluña. «Sería un salto cualitativo», según Esquerra.