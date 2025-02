ERC llama a Junts y a Junqueras a defender el preacuerdo con el PSC

A falta de conocer los términos exactos del preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, la reacciones en el independentismo van de calificar el pacto como histórico a un brindis al sol o mero ... humo. El PSC y ERC ya han hecho público el documento por escrito, en una estrategia que busca crear un clima de opinión favorable de cara a las bases republicanas, que tienen en sus manos avalar la decisión de la ejecutiva de investir a Illa.

Queda también por conocer la posición de Junts, que defiende un concierto económico, pero que con el acuerdo de los republicanos con los socialistas quedará en segundo plano en la política catalana, a la espera del impacto que puede producir el posible retorno de Carles Puigdemont. El día después de presentar el preacuerdo con el PSC, ERC ha emplazado a la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez a sumarse al proyecto de concierto económico. El preacuerdo plantea que Cataluña pase a recaudar y liquidar todos los impuestos y salga del régimen común a través de una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca), que debe impulsarse en el Congreso. «Hay que construir las mayorías» para que esta reforma de la Lofca sea posible, ha expresado este martes la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. Hay dudas sobre la posición del BNG, de Compromís, de la propia Junts, a la que Vilalta a llamado a «sumarse».

Y la dirección de ERC tiene dudas también respecto a Oriol Junqueras. El dirigente republicano cesó como presidente de partido pero su intención es presentarse a la reelección. Se ha apartado por completo de las negociaciones y no está claro si se implicará en defender ante la militancia el preacuerdo suscrito por la ejecutiva liderada por Marta Rovira, con la que está enfrentado. Su opinión es clave pues cuenta hasta la fecha con el apoyo mayoritario de la militancia. Si Junqueras y Rovira no defienden a la una el preacuerdo, las bases tendrán más dudas. «Esperemos que Junqueras y la militancia» valoren el pacto, ha señalado Vilalta. Según ERC, el preacuerdo supone un gran salto en términos de soberanía para Cataluña. Es histórico, de acuerdo a la interpretación que dan los republicanos, los únicos que han dado su versión, lo que con toda seguridad tiene que ver con la consulta convocada entre la militancia de ERC para decidir sobre la investidura de Illa, con la que no están cómodos los dirigentes del partido, que asumen tragarse el sapo para que «Cataluña avance».

El concierto se desplegará por fases, según mantiene Esquerra, que ha detallado que será la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat la que deberá negociar el cupo que deberá pagar Cataluña al Estado por la prestación de servicios en la comunidad, así como la cuota de solidaridad. Es un modelo «similar» al vasco, según Vilata.

Además de la cuestión de la financiación y la convención nacional en el Parlament para buscar una salida a la resolución del conflicto, el preacuerdo incluye el compromiso de ambas partes de crear una oficina que trabajará por el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas, en especial aquellas en las que la federación catalana nació antes que la española.