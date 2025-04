ERC y Junts se enganchan en el Congreso sobre quién arranca más cesiones al Gobierno

Esquerra y Junts han protagonizado este jueves un duro combate dialéctico en el Congreso, en el debate sobre la financiación catalana. Ambas formaciones están de ... acuerdo en el fondo, su objetivo es conseguir un concierto económico para Cataluña, pero pugnan por la hegemonía del campo secesionista y lo que uno consigue, el otro lo rechaza, y viceversa.

Ambos compiten además por el protagonismo en la negociación con el Gobierno y por aparecer ante la opinión pública como el que más cesiones consigue arrancar a Pedro Sánchez en el intercambio por el valor de sus siete escaños a cambio de estabilidad parlamentaria. Ya ocurrió con la ley de amnistía, que estuvo en peligro de descarrilar por la competencia entre las dos fuerzas independentistas. Y ocurrirá de nuevo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que Junts tratará de sellar con el PSOE su propio acuerdo en materia de financiación para intentar rebajar el que facilitó la investidura de Illa. También en las negociaciones sobre el techo de gasto, que se han encarecido para el Gobierno tras el plante de los de Puigdemont y el reinicio de las conversaciones.

Junts ha acusado a los socialistas y a los republicanos de «mentir haciendo electoralismo barato» con el acuerdo sobre la financiación singular y ha negado que el pacto suscrito para la investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC sea un concierto económico, como mantienen los dirigentes republicanos. Es a su juicio, uno más de los muchos «engaños» e incumplimientos del PSOE con ERC, formación que estos últimos años ha dado su apoyo al Gobierno «a cambio de nada», según los postconvergentes. «Baste recordar, por ejemplo, esa mesa de diálogo que se anunció a bombo y platillo que tenía que reunirse mensualmente, alcanzar un acuerdo para la solución definitiva del conflicto catalán y someter ese acuerdo a toda la ciudadanía de Cataluña. Mesa que acabó reuniéndose tres veces en cuatro años», ha recordado. Pueden explicar lo que quieran y pueden hacer ver que han acordado lo que no es«, ha asegurado el diputado Josep Maria Cruset. El portavoz de Junts ha llamado »chulo de barra de bar« a Gabriel Rufián, sin citarlo directamente y ha sembrado dudas sobre la legitimidad de la investidura de Salvador Illa, pues ha asegurado que la consulta que ERC convocó a su militancia discurrió bajo un engaño y una mentira, al hacer creer a las bases republicanas, según su versión, que lo que se había pactado era un concierto económico. »No es concierto económico, ni financiación singular para Cataluña, ni la salida del régimen común«, ha señalado. A su juicio, a los socialistas solo les interesaba el »poder« y ocultaron la verdad para lograr la investidura de Illa. Junts ha vuelto a advertir al Gobierno de que no forma parte de ningún bloque y de que si no cumple seguirá »perdiendo votaciones« o »haciendo el ridículo« retirando iniciativas. »El a cambio de nada se ha acabado«, ha rematado.

Gabriel Rufián ya había atacado previamente a Junts, a quien ha acusado de «inocular» (con éxito, a su juicio) la teoría de que ERC vota a Sánchez a cambio de nada. «Le pido respeto, dejen de comportarse como los dueños de la finca, Cataluña no es su finca», ha espetado a Junts. A su juicio, los junteros «machacan» a ERC con el «eslogan miserable» de que venden sus votos a cambio de nada. Tan miserable, ha dicho, como el que 'te vote Chapote'.

Según el portavoz republicano, los republicanos han votado estos años el 89% de las medidas del Gobierno, frente al 86% de Junts. ¿Quién ha votado a cambio de nada?«, ha señalado. »Sus voceros dicen que somos unos pagafantas«, ha afirmado. »Es un insulto que cuela«, ha admitido. El dirigente de Esquerra ha preguntado a los diputados de la bancada de Junts »si les interesa tanto la financiación de Cataluña«, por qué quieren votar en contra el modelo singular pactado por ERC y el PSC. Y ha rematado espetando a los siete diputados de Junts que lo que ahora rechazan figuraba en su programa electoral.