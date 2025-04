ERC cierra una primera herida interna: no habrá purga de su líder en el Parlament

Josep Maria Jovè, actual líder de ERC en la Cámara catalana, seguirá al frente del grupo republicano en el Parlament. Jovè, que en el congreso ... de Esquerra fue uno de los impulsores de la candidatura 'rovirista' que se enfrentó a Oriol Junqueras, ha aceptado la propuesta que le hizo el máximo dirigente del partido para seguir como presidente de ERC en el Parlament, según ha avanzado 'El Periódico'. Jovè hará tándem con Ester Capella, que ha sustituido a Marta Vilalta. Ésta última sí fue relevada de su cargo de portavoz del grupo republicano en la Cámara catalana tras la victoria de Junqueras y su reelección como presidente en el congreso del partido. En el Congreso, Gabriel Rufián, uno de lo más fieles a Junqueras, se mantiene como líder de la formación, junto a Teresa Jordà, que como Jovè era una de las caras visibles de la candidatura 'rovirista' que pugnó contra Junqueras. El diputado autonómico es uno de los líderes más destacados del partido, Fue mano derecha de Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat, en la Consejería de Economía y en la organización del referéndum del 1-O, por el que sigue procesado, a la espera de la amnistía. Es además uno de los principales negociadores con los socialistas: negoció las investiduras de Sánchez e Illa, los indultos y la amnistía.

En lo que a los grupos parlamentarios se refiere, Junqueras y Alamany, los dos líderes del partido, han tratado de no hacer tabla rasa y han evitado que rueden cabezas muy de entrada, ante el riesgo de que el partido se quebrara aún más y pudieran producirse escisiones, tras un proceso congresual muy convulso, que ha partido en dos las siglas republicanas. La formación, no obstante, aún tiene pendiente la segunda fase del congreso interno, prevista para mediados de marzo, donde abordará el diseño de la nueva estrategia del partido. Ahí se espera que los dos sectores mayoritarios que se han enfrentado en las primarias libren una nueva guerra. Los 'roviristas' han rechazado la oferta de la dirección para integrarse en las comisiones redactoras de las ponencias políticas y organizativas, al entender que estaban en clara minoría, y su batalla se centrará en las enmiendas. De momento, Godàs propondrá que el presidente del partido y la secretaria general no puedan ejercer un cargo público. Junqueras pretende ser candidato a la presidencia de la Generalitat mientras que Alamany es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.