ERC avisa de que su apoyo no le garantiza la legislatura

«Señor Illa, tiene mayoría para enderezar la relación con el Estado. No para aplicar su programa». Esquerra, sabedor de que tenía la sartén por ... el mango, condicionó su sí al líder de los socialistas catalanes como nuevo presidente de la Generalitat al cumplimiento del acuerdo alcanzado y se erigió como la fuerza para superar «una situación que el país no se puede permitir».

La formación independentista –que denunció como «aberración democrática» que Carles Puigdemont no pudiera ocupar su asiento– se situó en una posición equidistante entre el PSC, al que insistió que la investidura «no cierra nada» y Junts, al que lanzó una crítica velada por no apoyar lo que los republicanos consideran un buen pacto para Cataluña. «Añadir bloqueo al bloqueo no aportada nada», deslizó.

El portavoz de ERC Josep María Jové justificó su respaldo a Illa aludiendo a la consulta interna entre sus bases y la posición adoptada por las Juventudes de su partido, calificando el concierto económico sellado como el «salto en soberanía» más importante de las últimas cuatro décadas y que el pacto asume las «reivindicaciones del catalanismo y de la mayoría social de Cataluña». Jové recalcó la «desconfianza y distancia» que su partido siente hacia el PSC y aseguró que seguirán trabajando por la independencia. «Esto es un sí con condiciones. Que nadie pretenda comparar este acuerdo con el del 2003», advirtió.