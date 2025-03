Junts amenaza ya con tumbar a Sánchez si no facilita la investidura de Puigdemont

El día después de que el Congreso aprobara la ley de amnistía, Junts y Esquerra han sacado toda su artillería para presionar a los ... socialistas con la investidura catalana, que se disputan entre Salvador Illa, como ganador de las elecciones catalanas, y Carles Puigdemont, que tiene opciones (que pasan por la abstención del PSC), aunque sean remotas. Por ello, el expresidente de la Generalitat ha recurrido ya a la baza de retirarle el apoyo a Sánchez como herramienta de presión.

Con la amnistía ya amarrada, a la espera de que salga publicada en el BOE, lo cual es cuestión de días, Junts ha amenazado a Pedro Sánchez con tumbar su Gobierno en el Parlamento si no facilita la investidura de Carles Puigdemont. El día de las elecciones catalanas, Junts ya advirtió en esta línea, pero hasta ahora no había sido tan explícita. «Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta, entendemos que si (el PSOE) quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont», ha asegurado este viernes Toni Comín, candidato juntero en las elecciones europeas, en una rueda de prensa en la agencia Efe. El acuerdo de Bruselas al que ha hecho mención es el que recoge los pactos alcanzados entre socialistas y junteros para la investidura de Sánchez y el que recoge los elementos que pueden dar continuidad a la legislatura española. «La estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo», ha reiterado.

Comín ha admitido que el citado acuerdo firmado en la capital belga no incluye ninguna cláusula que diga que los socialistas deben facilitar la investidura del candidato nacionalista, pero el exconsejero de Salud ha apelado a la «coherencia» del PSOE con el espíritu y a letra del pacto. Comín incluso ha abierto la puerta a un acuerdo con los socialistas para que presidan la Cámara catalana a cambio de investir a Puigdemont con su abstención. Una propuesta que no casa con la que Junts ha ofrecido a ERC para dejar a los socialistas sin la presidencia del Parlament. Comín ha señalado que Puigdemont regresará a Cataluña el día que se someta a la votación de la Cámara para ser investido.

ERC, mientras, ha anunciado este viernes que a día de hoy su posición es no apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En este momento, «no haremos presidente a Illa», ha afirmado la secretaria general republicana, Marta Rovira. «No nos dan miedo las elecciones», ha señalado en Rac-1. Los republicanos han criticado a los socialistas por que pidan su apoyo gratis, pero no cierran la puerta a explorar un acuerdo con el PSC, que debería pasar por la asunción por parte de Illa de un modelo de financiación singular para Cataluña, un pacto fiscal en la línea del concierto vasco. La decisión sobre la investidura, en cualquier caso, la adoptará la militancia republicana en una consulta interna. Rovira ha convocado esta tarde a los líderes territoriales de su partido para conocer su posición sobre si prefieren facilitar una investidura o apuestan por repetir elecciones.

«No contribuiremos a ninguna opción», ha expresado, que no se comprometa a abordar la «asfixia fiscal» que a su juicio sufren las finanzas catalanas. «En este momento», según Rovira, ERC apuesta por el no a Illa, salvo que adopte compromisos en materia del referéndum y del modelo de financiación. «Si alguien quiere algo de ERC, ya sabe dónde encontrarnos», ha señalado. Rovira ha afeado a los socialistas que digan que el 'procés' se ha acabado, que no hay mayoría independentista, que hay que pasar página o que afirme que los 10 años del 'procés' son una década perdida. El Gobierno plantea la amnistía como una ley para el reencuentro y la pacificación en Cataluña, extremo que niegan las fuerzas secesionistas, que insisten en que la siguiente pantalla debe ser el referéndum.

El primer pleno de investidura está previsto para el 25 de junio. Pero antes, el 10 de junio, la Cámara catalana deberá votar la presidencia del Parlament y los miembros de la Mesa. Junts trata de cortejar a ERC con la presidencia de la Cámara catalana. Puigdemont mantiene su intención de postularse candidato a la presidencia de la Generalitat. Para poder someterse a la votación de la Cámara catalana, necesita que el presidente del Parlament le designe candidato antes que a Illa. De ahí que ofrezca a ERC el máximo cargo en la Mesa. La CUP propone dejar al PSC sin la presidencia de la Cámara y que el órgano de gobierno del hemiciclo sea de mayoría independentista, una Mesa «antirrepresiva», según los anticapitalistas. «Compartimos la propuesta de la CUP», ha aseverado Rovira.

Esquerra no descarta elecciones pero aún queda mucho partido hasta el 25 de agosto. La vía Puigdemont es imposible, según aseguran los socialistas. El expresidente de la Generalitat podría sumar los apoyos de Junts, ERC, CUP y hasta de Aliança Catalana. Pero aún necesitaría la abstención del PSC, que se niega en rotundo.

Si fracasa, Illa podría postularse y abordar una negociación con una Esquerra que está dividida y en pleno proceso de búsqueda de un nuevo liderazgo, pero que quedaría liberada de la presión independentista, pues nadie podría acusarle de no haberlo intentado con Junts.