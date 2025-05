ERC amenaza al PSC con levantarse de la mesa de negociación para investir a Illa

Cristian Reino Lunes, 15 de julio 2024, 14:02 Comenta Compartir

Esquerra ha rebajado este lunes el optimismo que transmitió la semana pasada en relación a un posible acuerdo con el PSC para investir a Salvador ... Illa como presidente de la Generalitat. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha cogido ya las riendas del partido desde su despacho en la sede republicana y en su primera rueda de prensa desde su regreso de Ginebra ha asegurado que no es tan optimista como la semana pasada y ha amenazado a los socialistas con levantarse de la mesa si no ve producen avances sustanciosos de aquí a dos semanas. La propia dirigente independentista dijo días atrás que las conversaciones iban bien y a buen ritmo. En cambio, días después ha dicho que el ritmo de las conversaciones no garantiza que finalmente haya acuerdo. «Estoy preocupada, no soy tan optimista», ha afirmado. Rovira ha presionado a los socialistas: el buen ritmo debe ir acompañado de «sustancia». A su entender, ya debería haberse producido algún preacuerdo en alguna de las carpetas que están sobre la mesa. Según Rovira, era optimista porque considera que el PSC puso todos los recursos necesarios en cuanto al número de negociadores y porque veía «comprensión» en los contactos. Pero considera que la semana no acabó con los «resultados esperados».

ERC insiste en que el acuerdo con los socialistas debería estar cerrado para finales de julio, pues necesita activar sus procesos internos para convocar una consulta a la militancia, que será la que a la postre deberá avalar el pacto entre las direcciones de los partidos. «Al final de mes tenemos que saber si hay en la piscina. Si no hay fundamentos claros (para un acuerdo), nos levantaremos de la mesa», ha advertido. Si al final de mes no hay un preacuerdo, ha reiterado, el PSC debería buscar otros socios: o Junts o la mayoría no soberanista. Rovira cree que los negociadores aún tienen mucho trabajo por delante. El sábado pasado, reclamó una reunión con Pedro Sánchez para desencallar la investidura de Illa. De momento, no tiene cita ni con Sánchez ni con Illa, pero se ha conjurado para que así sea. Esquerra ha pedido ambición a los socialistas en lo que se refiere a la autodeterminación, la financiación singular de Cataluña, con la petición de que salga del «régimen común», la lengua y las políticas progresistas. Rovira ha señalado que no tiene miedo a la vuelta de Puigdemont, de cara a la investidura. «Ha de poder volver, queremos que vuelva», ha dicho. Pero ha avisado de que ERC trabaja para el país, no para Cales Puigdemont ni para Illa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión