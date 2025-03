«Vox es el mejor agente electoral de Sánchez, sobran partidos que viven de la crispación»

Miguel Tellado (Ferrol, 1974) es uno de los principales hombres de confianza de Alberto Núñez Feijóo. Fue el número dos del PP gallego durante seis ... años y cuando el presidente de la Xunta dio el salto a Madrid para reemplazar a Pablo Casado no dudó en convertirlo en el vicesecretario de Organización del partido. Desde ahí controla la estructura de la formación y fija el rumbo: directo contra Pedro Sánchez.

-¿Se equivocó Feijóo con sus declaraciones tras el asesinato de Algeciras?

-Todo el mundo entendió lo que quería decir. Esto no va de religiones sino de fanatismos e integrismos religiosos. A partir de ahí de lo que se trata es de trabajar desde la unidad. Por eso hemos demandado al Gobierno que convoque cuanto antes el Pacto Antiyihadista, porque es un problema global. No se trata de criminalizar cualquier religión.

-¿Y decir que «no verá a un católico matar en nombre de su religión» no alienta un discurso peligroso?

-Lo que Feijóo trató de decir quedó perfectamente claro. Por parte del Gobierno hay una especie de oficina virtual para buscar todas las declaraciones de Feijóo para sacarle punta.

-¿Que también se haya montado una bronca tras un asesinato demuestra en qué punto están las relaciones entre el PSOE y el PP?

-Es una práctica habitual de este Gobierno, que no respeta a la oposición. Hay una falta de comunicación permanente. Y eso es malo para el país. La inmensa mayoría de la ciudadanía lo que quiere es diálogo y entendimiento entre los principales partidos.

-¿Pero no será culpa de los dos?

-Nosotros hemos solicitado multitud de reuniones sin obtener respuesta. Sánchez o no quiere o no puede o no le dejan, o las tres cosas a la vez. Si Sánchez se sienta a negociar con el PP cualquier cuestión, probablemente Podemos le monte una revolución en la mesa del Consejo de Ministros y sus socios independentistas le retiren el apoyo parlamentario.

-¿Teme que Vox se beneficie de acontecimientos como el vivido en Algeciras?

-Estos acontecimientos perjudican a la sociedad española. Y ese es el prisma bajo el que debemos atender esta cuestión. Nuestro papel es estar centrados. Lo que pretendemos es trabajar para construir una sociedad moderna, una democracia sólida. En España ya sobran los partidos que viven de la polarización, de la confrontación y de la crispación.

-¿Ahí incluye a Vox?

-El principal interesado en que en España haya una gran polarización social y política es Pedro Sánchez. Es el mayor crispador de la vida política institucional. Y Vox es el principal agente electoral del PSOE. La verdad es que el Partido Socialista tiene muchísimo interés en utilizar a Vox para enfrentar la vida política de este país. Hace falta más moderación. Aquí nadie se dedica a la gestión, y la mejor demostración de lo que sucede es que vamos a terminar esta legislatura con cinco ministros de Sanidad.

-¿Se puede tener de socio de gobierno a alguien que hace propuestas como la del aborto en Castilla y León?

-En la cuestión del presunto protocolo antiabortista ha sido una enorme cortina de humo que le ha interesado al Partido Socialista para tapar su incompetencia con la ley del 'solo sí es sí'.

-Pero Vox es su socio de Gobierno, es más que probable que necesite de ellos en los próximos meses y sus declaraciones están ahí.

-Aún es muy pronto para saber lo que puede suceder. Lo que sí le puedo decir es que el PP aspira a gobernar en solitario porque pensamos que un Ejecutivo monocolor es más útil, sólido y estable para blindar la gobernabilidad de un país. El de Sánchez es el primer Gobierno de coalición de la historia y se ha demostrado que es un profundo error. Y para eso vamos a apelar al electorado de nuestro país para crear una mayoría social para frenar la deriva de Sánchez. No se decide entre PP o PSOE, no es ese el debate, el dilema es salvar a España de Sánchez.

Voto dividido

-¿No es un mensaje apocalíptico?

-España se enfrenta a un desafío en cuanto a la integridad del país. En España es imprescindible salvaguardar las instituciones del Estado del propio Gobierno. Apelamos a la mayoría de los que quieren parar los pies a Sánchez, un presidente que no tiene límites... Si el voto de centroderecha se divide, el que gana es Sánchez.

-Hablar de «asalto», de «amenaza», de un presidente que «no tiene límites», ¿no es elevar demasiado el tono?

-Lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido muy grave. No ponemos en duda la legitimidad de origen que le asiste a Sánchez, es un presidente elegido demócraticamente en las urnas, lo que cuestionamos es la legitimidad del ejercicio de sus funciones. Cuando un presidente se compromete a hacer todo lo que se había comprometido a no hacer se convierte en una gran mentira. Sánchez se ha convertido en una farsa democrática.

-En otros países de Europa los pactos son normales. Ustedes han gobernado en coalición en otras autonomías... ¿Por qué para el conjunto de España es mejor un Gobierno en solitario?

-España siempre ha sido un modelo de bipartidismo imperfecto, muy presidencialista. Ese modelo se rompe alrededor de 2015, y desde entonces la gobernabilidad se hace muy complicada. De verdad que creemos que para España es mejor un Ejecutivo monocolor.

-¿Se integrará Begoña Villacís en el PP?

-Apelamos al votante de centroderecha, pero no estamos haciendo una opa hostil a nadie. El que quiera sumar bienvenido.