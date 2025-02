Las entidades nacionalistas convocan una manifestación contra la cumbre hispanofrancesa, criticando la incoherencia de ERC

Cristian Reino Barcelona Viernes, 13 de enero 2023, 17:09 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

Una treintena de entidades han llamado este viernes a la ciudadanía catalana a manifestarse el próximo jueves 19 de enero en Barcelona, aprovechando la celebración de la cumbre que reunirá a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en la capital catalana. La protesta, que se convoca bajo el formato de concentración, será a las 9 de la mañana, a la misma hora de inicio de la cumbre hispanofrancesa y los organizadores han comunicado al Departamento de Interior de la Generalitat que tendrá lugar a escasos metros del MNAC, donde Sánchez y Macron reunirán a sus ejecutivos. Está por ver si la Policía permite la concentración en ese mismo lugar, junto a las fuentes de Montjuïc, o desplaza el emplazamiento.

El independentismo emplaza a la participación masiva frente a lo que considera una «provocación» del Gobierno central por afirmar que la cumbre debe servir para certificar el final del 'procés'. «Aquí no se ha acabado nada», afirma el lema de la manifestación, que ha conseguido cohesionar al independentismo. Por primera vez en mucho tiempo, estarán todos los actores del secesionismo catalán, empezando por los tres partidos con representación parlamentaria (ERC, Junts y la CUP) y siguiendo por las plataformas nacionalistas (ANC, Òmnium y Consejo para la República).

El nacionalismo llama a la unidad, y a aparcar viejas rencillas, pero las diferencias son palpables. No obstante, en el acto para presentar la protesta, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha criticado a ERC, que regresa a una movilización independentista, tras su ausencia de la Diada del 11-S y después de que Carme Forcadell fuera abucheada durante el aniversario del 1-O. La delegación republicana la encabezará Oriol Junqueras. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, participará en la cumbre y saludará a Sánchez y Macron. Feliu ha cargado contra la «falta de congruencia» de los republicanos y contra su posición «contradictoria» y ha instado a Aragonès a dar plantón a los presidentes español y francés, una petición que también le hacen Junts y la CUP.

Según Feliu, la cumbre es un acto de «ocupación» y de «dominación» de dos estados. «Aquí no se ha acabado nada, hay que reivindicar la independencia», ha señalado. En la misma línea, Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez y le ha advertido de que en Cataluña no hay normalidad política, que las operaciones de márketing no frenan la voluntad del pueblo catalán y no puede seguir haciendo como que aquí no pasa nada. «Sí pasa», ha dicho. «Hay un conflicto que sigue vivo», ha asegurado. «Sánchez quiere certificar en la cumbre que el 'procés' se ha acabado y nosotros queremos certificar que España no es un estado de derecho y que el 1-O fue legal», según Antoni Castellà, del Consejo para República.

Temas

Procés de Independencia de Cataluña