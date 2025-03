El ensayo de pacto entre el Gobierno y el PP de Feijóo naufraga

Lourdes Pérez Jueves, 28 de abril 2022, 20:57 Comenta Compartir

El turbulento pleno de este jueves en el Congreso evidenció que el Gobierno y el PP de Alberto Núñez Feijóo siguen donde estaban cuando a los populares los dirigía Pablo Casado: sin acuerdo alguno, después de que la negociación del plan anticrisis apenas ensayada por el Ejecutivo y el partido líder de la oposición naufragara víctima, según Pedro Sánchez, de la «política malsana» de sus rivales y, según Feijóo, de «la componenda» del presidente para sentar por primera vez a EH Bildu en la comisión de secretos oficiales. Pero algo sí ha cambiado con respecto al 'casadismo'. El 'nuevo PP' ha despojado de dramatismo lo que significa que la Moncloa anude su suerte, un poco más, a la izquierda abertzale connivente en el pasado con ETA para abonarse al pragmatismo que cree más útil para apuntalar el perfil presidenciable de Feijóo.

Lo que se traduce en que la formación conservadora no va interpretar el resultado del pleno de este jueves como una invitación a renunciar a su estrategia de explorar consensos de país. «Esto es la foto fija de un momento. Nosotros no vamos a vetar absolutamente nada. Qué más le gustaría a Sánchez que nos levantáramos de la mesa», sostienen en el equipo del dirigente gallego. Y aunque los populares no dejan de indignarse por la trascendencia que han adquirido los cinco escaños de la izquierda independentista vasca -«Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas a mí no me corresponde explicarlo, pero sí denunciarlo», aseveró Feijóo-, no parece que vayan a transformarlo en una tragedia sino, más bien, en una oportunidad. Así, perseverarán en su «interés en acordar con el Gobierno», convencidos de que, a cada votación relevante que pasa y empodera a sus socios, Sánchez acentúa «una precariedad que no tiene precedentes» y agrava sus «problemas de supervivencia».

El relato perdido

«Hoy están más endebles que hace dos meses. Ellos verán si pueden seguir viviendo así», resumen las fuentes consultadas, que no aventuran, con todo, si la legislatura va a morir antes de tiempo. Desde que accedió hace un mes a la presidencia del partido, Feijóo ha ofrecido a Sánchez «pactos de Estado» para afianzar la centralidad frente a «los extremos» -Podemos y Vox-, pero también a fin de quebrar el argumentario de los socialistas de que es la obcecación del PP la que bloquea cualquier entendimiento. Los populares creen que si Sánchez sigue apoyándose en ERC y EH Bildu, quedará evidenciado que los «prefiere» a un líder de la oposición que le propone una alternativa «moderada» de pactos. Y que el presidente acabará «pagándolo» porque tiene ese relato perdido.

De pugna por el relato tuvieron mucho los prolegómenos del pleno y su celebración. El PP interpretó la llamada realizada por el ministro Bolaños, negociador en jefe del Gobierno, a Cuca Gamarra a última hora de la tarde del miércoles como la constatación de que le urgía encontrar apoyos y sondeaba sus bazas. Los populares dicen que no decidieron su voto hasta comprobar la actitud del Ejecutivo en el Congreso y cómo iba decantándose la votación, a la espera de algún gesto más -por ejemplo, agotar la negociación hasta el 9 de mayo en que vencía el plazo de convalidación del decreto- que no llegó a producirse. Bolaños objeta que tuvo claro el no del PP desde que habló con Gamarra.

Los populares extraen dos conclusiones más del pleno de este jueves: al amarrarse a EH Bildu, el Gobierno no podrá reprochar otras alianzas a los demás -es decir, las de ellos con Vox-; y los socialistas erosionan su electorado 'clásico' y más crítico. «Han pasado de los GAL a pactar con la izquierda abertzale», malician en las filas de Génova.