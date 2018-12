Encrucijada laboral De poco serviría que Gobierno y sindicatos impulsaran cambios más que inciertos si no se basan en un compromiso con CEOE Viernes, 14 diciembre 2018, 00:26

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, vino a confirmar ayer que el Gobierno avanza en el acuerdo con los sindicatos para la revisión de la reforma laboral, dejando atrás a la CEOE. La secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, fue mucho más explícita al detallar que la coincidencia se refiere a la prolongación de la 'ultraactividad' de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la preeminencia del convenio sectorial y el restablecimiento del subsidio para mayores de 52 años, entre otros extremos. En suma, una 'reforma de la reforma laboral'. Pero no están claras las intenciones del Ejecutivo Sánchez al respecto, como no lo están en otros ámbitos de su actuación. Su situación resulta políticamente tan precaria que se debate entre impulsar un cambio legislativo en sintonía con los objetivos sindicales –aun sin contar con una mayoría parlamentaria que lo haga posible–, o limitarse a cuidar el flanco de UGT y CC OO en un proceso negociador que no comprometa directamente ni las relaciones con la CEOE ni su tramitación efectiva. Aunque las revelaciones han puesto al Gobierno Sánchez en un brete. Los sindicatos se ven en la necesidad de exprimir las oportunidades que puede brindarles este Gobierno, temiendo que su mandato expire sin que obtengan logro alguno en el pulso sobre la normativa laboral. Frente a ellos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está interesado en dilatar la legislatura, administrando con el máximo cuidado la relación coste-beneficio de cada decisión; por lo que preferiría no verse entrampado en una iniciativa que, hoy por hoy, acabaría malográndose. Es hasta cierto punto comprensible que CC OO y UGT traten de devolver las relaciones laborales al momento previo a la serie de reformas introducidas con la crisis. Pero, más allá de los logros inmediatos que pretendan, sería conveniente que el diálogo social pasara a versar sobre el mercado del trabajo evitando una excesiva fetichización, a favor o en contra, de la reforma laboral. En cualquier caso, de poco serviría que Gobierno y sindicatos se precipitaran en el enunciado de cambios legislativos de muy incierta realización si, además, estos no se basan en un compromiso de largo alcance con la CEOE.