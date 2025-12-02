Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Encontronazo en el Senado entre Félix Bolaños, y el presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, del PP. Durante una de las preguntas formuladas por ... la senadora de Vox Paloma Gómez sobre corrupción, el ministro de Justicia sacó a colación los pactos alcanzados en la Generalitat valenciana entre los de Feijóo y los de Abascal para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. Eso provocó que Rollán le llamara a no desviarse de la cuestión, motivo por el que Bolaños le acusó de no ser «imparcial»

«Que usted también intervenga, señor presidente, me motiva para que este debate sea más dinámico», le espetó el ministro socialista cuando fue interrumpido en su respuesta a la senadora de Vox. «Le recuerdo que tengo la capacidad de intervenir en el debate cuando lo considere oportuno», le respondió el presidente de la Cámara baja, dando inicio al rifirrafe.

«La presidencia de esta cámara debe ser imparcial, cosa que usted no es. Y le digo más, señor presidente, le agradezco que salga en defensa de Vox y que demuestre que el Partido Popular y Vox son uno», zajó Bolaños, provocando aplausos y abucheos en las distintas bancadas del Senado.

Pugna con Junts

El debate ha tardado poco en reanudarse, con preguntas de los senadores Javier Santamaría, del PP, y Eduard Pujol, de Junts. Ante este último ha defendido que la democracia española es «plena» y, aunque ha reconocido que puede ser «mejorable», ha reprendido a la formación liderada por Carles Puigdemont por sus críticas hacia la monarquía y al Tribunal Supremo.

Pujol le había cuestionado, en el mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado medidas para tratar de volver a atraer a los posconvergentes, si el Ejecutivo «continuará tragando y riendo las gracias a la monarquía y a los poderes insurrectos del Estado, como el Supremo, con la ley de amnistía».

Ante esto, Bolaños ha reaccionado proclamando que los organismos internacionales reconocen a España como una «democracia plena», aunque ha precisado que esto «no significa que no sea mejorable». «Pero que sea mejorable no quiere decir que se pueda cuestionar la legitimidad de las instituciones en nuestro país, y por eso le pido expresamente al presidente que retire del acta de la sesión sus palabras criticando y desprestigiando tanto a la monarquía como al Tribunal Supremo», ha zanjado el ministro.