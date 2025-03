ERC se encomienda a Rufián para competir con el PSC en el área metropolitana

cristian reino Barcelona Domingo, 23 de octubre 2022, 14:02 Comenta Compartir

Dicen en el independentismo, que a Gabriel Rufián no le hizo ninguna gracia la tarea que le asignó Oriol Junqueras de liderar la candidatura de ERC a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, localidad vecina de Barcelona de unos 120.000 habitantes. Pasar de ser el máximo referente de la primera fuerza catalana en el Congreso a presentarse a una elecciones municipales con escasas posibilidades de triunfo no es precisamente un caramelo, pero Rufián, que nació en Santa Coloma, ha asumido este domingo el reto, reivindicando sus orígenes obreros y apelando a un independentismo más social que identitario. «Hay mucha gente que no habla catalán pero son tan nuestros como cualquier otro», ha afirmado. Su objetivo es pescar votos no solo del independentismo. «ERC es tan socialista como ninguno», ha avisado.

Arropado por Oriol Junqueras y Joan Tardà, Rufián se ha comprometido a representar los problemas de la inmensa mayoría, se ha alejado del soberanismo de bandera y ha hablado de precariedad, paro, exclusión social, feminismo y cambio climático. Y tirando de orgullo de clase. «Vengo de ver a mi madre coser durante 10 horas en un taller clandestino para las ricas de Barcelona», ha señalado. «Los nuestros no son solo los que nos votan, son las clases populares», ha remarcado Junqueras en un acto en la localidad barcelonesa.

La empresa es muy complicada para Rufián. ERC solo tiene tres concejales sobre un total de 27 en el consistorio colomense. El PSC, con Nuria Parlón, gobierna con mayoría absoluta. Es uno de sus feudos socialistas del área metropolitana de Barcelona. Ni los casos de corrupción protagonizados por el anterior alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, (condenado a cinco años por el caso Pretoria) han frenado a los de Illa en la localidad de la margen izquierda del río Besòs, que hace frontera con la ciudad de Barcelona. Fuentes socialistas no le dan ninguna opción a Rufián frente a Parlón y otras fuentes parlamentarias apuntan que pasar de 3 a 8 concejales ya sería un éxito para el republicano. Pero Rufián será algo más que el candidato de ERC en Santa Coloma. Será una especie de reclamo para todas las ciudades metropolitanas, aunque solo se presente en una de ellas.

ERC busca consolidarse como alternativa al PSC en el área metropolitana. Los socialistas son el partido hegemónico entre otras ciudades en Santa Coloma, L'Hospitalet, Cornellà o Badía del Vallès. ERC, en su estrategia de intentar ser el partido soberanista hegemónico, necesita crecer en las zonas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, allí donde el PSC tiene sus feudos, que lo fueron ocasionalmente de Ciudadanos en las elecciones catalanas en los años duros del 'procés', y donde la lengua española es mayoritaria. Lo es en toda Cataluña, pero especialmente en muchos barrios períféricos de Barcelona y en localidades como L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet o Cornellà. En todas esas zonas, ERC puso hace años en marcha la operación Rufián, que defiende un independentismo que se declara no nacionalista (a diferencia de Junts) y que no rehúye de su identidad española. Se presenta más como republicano y de izquierdas que como independentista, porque el 'procés' generó rechazo en zonas de Cataluña.

Al secesionismo le ha costado históricamente penetrar en el llamado cinturón rojo metropolitano, donde la gente, con raíces en el resto de España, habla castellano. Oriol Junqueras logró el hito en 2011 de ser alcalde de Sant Vicenç del Horts, pero fue de manera puntual. El soberanismo habla de un 'sol poble català', aunque la realidad es más compleja. Un ejemplo. Badía del Vallés, localidad próxima a Barcelona con 13.000 habitantes, solo tiene un concejal secesionista (ERC). En L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña (261.000 residentes), hay 5 sobre un total de 25 y en Santa Coloma, 3 sobre 27. Esquerra se juega en esta zona su intento de ganar las próximas elecciones catalanas. No las ha ganado nunca desde la recuperación de la democracia. El PSC es su principal adversario, tanto en las generales, como autonómicas y municipales, de ahí la complejidad de la negociación presupuestaria. Son rivales acérrimos y sin embargo se necesitan. Pere Aragonès fue investido tras los comicios del año pasado, pero el ganador fue el PSC. Empataron a 33 escaños, si bien los socialistas obtuvieron más votos. El PSC cimentó su victoria en el área metropolitana, la zona con la renta per cápita más baja (a diferencia de las localidades nacionalistas, donde la renta es mayor y el idioma mayoritario es el catalán).

El otro puntal republicano en las municipales será Ernest Maragall. El hermano del exalcalde socialista repita como candidato. En 2019 se quedó con la miel en los labios. Ganó por 5.000 votos a Ada Colau, pero no pudo formar una mayoría para gobernar.