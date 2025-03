El rey emérito y Corinna reanudan su duelo ante la justicia y en los medios

lourdes gómez Londres Domingo, 6 de noviembre 2022, 22:49 | Actualizado 23:55h. Comenta Compartir

El «año horrible» de Isabel II, el posible flirteo de su marido, Felipe, con una joven aristócrata o la confesión de Lady Di sobre su ... vida conyugal con el ahora rey Carlos III («Somos tres en este matrimonio») resurgen en la nueva serie de 'The Crown'. La quinta entrega de Netflix sobre la familia real británica se emite a partir de este miércoles, dos días después del lanzamiento de 'Corinna y el Rey', un podcast sobre las infidelidades y la fortuna extraoficial de Juan Carlos de Borbón. «Cuando la gente lo describe de 'affaire'… no refleja la profundidad y amplitud de esta relación. Nunca me sentí tan casada como me sentí con el Rey de España. En mi corazón, él era mi marido», señala la examiga del Emérito en el primer capítulo de la serie de audios.

Corinna Zu Sayn Wittgenstein Sayn -Larsen, de soltera- narra experiencias de su relación sentimental con el padre del Rey, a quien ayudó a organizar «la genuina luna de miel, privada y lujosa» del entonces príncipe de Asturias y Letizia Ortiz. Lo describe como viaje complicado, con múltiples etapas desde Jordania a California, que requería discreción y, para su sorpresa, dos facturas paralelas a fin de cobrar sus servicios, según alega en los episodios a los que ha tenido acceso este diario. 'Corinna y el Rey' es el último proyecto de Project Brazer, productora estadounidense de contenidos montada por los periodistas Tom Wright y Bradley Hope. Se ha editado en dos versiones -inglés y castellano, con sus respectivas actrices- con la ambición de dar continuidad a la saga en el mismo formato audio y adaptarla incluso para la pantalla. La defensa del padre de Felipe VI se esforzará por elevar al Supremo la disputa en torno a la inviolabilidad Corinna y el emérito juegan el siguiente asalto de su pugna civil en la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Los abogados de Juan Carlos I defenderán, a partir de este martes y en una vista judicial, la inmunidad soberana que le fue denegada en una instancia inferior. Los jueces británicos dan por hecho que la pareja entabló una «relación íntima» entre 2004 y 2009, además de corroborar que Juan Carlos I abdicó en 2014 y se retiró de la vida pública el 2 de junio de 2019, fijando residencia en Abu Dabi un año después. Le reconocen como miembro de la Familia Real española, pero difieren del equipo legal del ex jefe del Estado en cuanto a su pertenencia a la «Casa del Rey» Felipe, negándole así protección judicial desde su renuncia al trono. La defensa del emérito se esforzará por elevar al Supremo la disputa en torno a la inmunidad de su cliente. Es la cuestión clave de la causa preliminar en la querella presentada por Corinna Larsen en 2020. La asesora danesa-alemana acusa a su examante de acoso, intimidación y seguimiento a partir de 2012. Pide daños y perjuicios por una cantidad no declarada, que algunos estiman en unos 65 millones de euros. La cantidad coincide con el millonario regalo que le hizo Juan Carlos I -se ha justificado como un obsequio del ya fallecido rey saudí Abdalá bin Abdelaziz- y que ella se negó a devolver al romperse la relación como «donación irrevocable». Campaña publicitaria Wright y Hope se enredaron legalmente con un proyecto anterior, 'Fat Leonard', sobre corrupción en la Marina estadounidense. Defienden ahora la «ambiciosa y experimental» campaña de promoción de 'Corinna y el Rey', centrada en una ficticia marca de moda. Se llama Royal Hunt y dispone de ocho prendas y complementos con insinuantes reminiscencias a los ocho capítulos. En los audios referidos, Corinna rememora encuentros con el rey, conversaciones sobre traumas juveniles a raíz del «accidente» mortal de su hermano Alfonso y lo «mucho que disfrutaba» con su hijo Alexander. Recuerda las llamadas, flores y cartas que le enviaba expresando «emociones de una manera muy profunda». Sugiere que Juan Carlos I vivía en una «corte de hadas», adonde regresaba con «bolsas llenas de dinero» que le habría regalado «tal o cual amigo». Y concluye: «Hay algo bastante desquiciado en él y algo bastante despiadado. Se trata de la autopreservación. Imagina que alguien que dice que eras el amor de su vida te inculpe en una investigación criminal».

