Vox zanja su crisis en Baleares tras alcanzar un acuerdo con los díscolos

Punto y final a la grave crisis institucional de Vox en Baleares. Los de Santiago Abascal emitieron un comunicado esta tarde explicando que Gabriel Le ... Senne y Patricia de las Heras –expulsados el pasado 29 de enero por cinco diputados díscolos de Vox con la dirección nacional del partido– seguirán formando parte del grupo parlamentario.

Vox emitió un comunicado explicando que ambas facciones alcanzaron un acuerdo por el que ninguno de los rebeldes será expulsado oficialmente de la formación, tal y como se anunció tras esa revuelta interna, y que el propio Le Senne, por ende, seguirá presidiendo el Parlament.

«Con voluntad de entendimiento, y velando sobre todo por la estabilidad de un gobierno que se ha comprometido con Vox a trabajar por la libertad lingüística en las islas, todas las partes afectadas han solucionado varios malosentendidos e informaciones distorsionadas y han acordado seguir trabajando unidos», aseguraban fuentes de Bambú 12.

Lo cierto es que ya el martes los letrados del Parlament habían frustrado –momentáneamente– el plan de los diputados díscolos. Un informe jurídico dejaba sin efecto la expulsión de Le Senne y De las Heras –que seguirá al frente de la formación en Baleares– al no haberse tramitado por los cauces adecuados. En concreto, por no convocar la reunión donde fueron expulsados «de manera formal» y con un punto del orden del día relativo a dicha medida, lo que es para los letrados «una deficiencia no subsanable».

Se trataba del primero de los informes jurídicos que la Mesa encargó la semana pasada por petición del propio Le Senne y alude a que la reunión en la que los diputados de Vox acordaron la expulsión del presidente de la Cámara y de las Heras (presidenta de la formación en las Islas) no tenía convocatoria ni orden del día en el que constara la propuesta de expulsión, lo que consideran «una deficiencia enmendable».

La crisis en Vox, además, amenazaba con dinamitar la legislatura en la comunidad que preside la popular Marga Prohens, que tras el 28-M se apoyó en la derecha radical para gobernar y que, si finalmente el grupo hubiese saltado por los aires, tendría que haber escogido entre apoyarse en los díscolos y enfadar a Abascal o perder la mayoría parlamentaria. Opciones ninguna de ellas viables a largo plazo.