Elecciones para un futuro incierto El juego de trileros que se han traído entre manos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias debería darles vergüenza, porque es una incitación para salir huyendo hasta de su sombra TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Domingo, 22 septiembre 2019, 00:25

Creo que la última vez que me asomé a esta página fue a finales de julio. Desde entonces el mundo ha dado muchas vueltas y en España no han dejado de pasar cosas: trágicas algunas, como la 'gota fría' trasmutada en diluvio en el Levante español, donde ha dejado muerte y desolación, en tanto que Extremadura ha seguido por donde solía (y que cada uno ponga aquí lo que le parezca). En lo que todos estaremos de acuerdo es en que nos fuimos con un gobierno en funciones, que la función la han convertido en espectáculo sin maldita gracia Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a quienes debería darles vergüenza del espectáculo bufo que han venido representando... y que aquí estamos ahora «viendo pasar el tiempo» abocados a unas nuevas elecciones en el próximo noviembre y haciéndonos casi todos la misma pregunta: ¿qué saldrá de ahí? Naturalmente, la respuesta estará en nuestras manos, en esa papeleta que cada uno deberá elegir sabiendo que acto tan sencillo equivale a poner nuestro futuro en manos de unos políticos, a quienes deberíamos juzgar no tanto por lo que dicen cuanto por lo que hacen. Claro que el resultado final estará inducido en gran medida por quienes hacen de las elecciones una lucha partidista, colocando siglas, partidos y líderes políticos por encima de todo.

Desde aquellos finales de abril hasta ahora han pasado casi cinco meses, tiempo más que sobrado para que los más votados en aquellos comicios hubieran llegado a algún acuerdo para unir sus fuerzas y formar gobierno. Pero a lo que se ve, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han tenido el valor de mirarse a la cara con franqueza, abiertos a un posible acuerdo, sino que se han comportado más bien como vulgares trileros: muchas idas y venidas, sí, pero siempre faltos de una idea y un proyecto común que, pensando más en los intereses y el bien de España, les hubiera conducido a la formación de un gobierno representativo de la izquierda socialista. Y ahí estamos ahora, otra vez empantanados y con la desmoralización que estas actuaciones producen en los ciudadanos de a pie, cualquiera que sea su color político. Item más: semejantes comportamientos no son la mejor invitación para volver a las urnas el 10-N. Es no solo posible, sino probable que la participación no sea masiva; pero ahí estarán siempre los «incondicionales de la causa» cualquiera que esta sea, aunque también los que tratan de juzgar a los aspirantes no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen, fieles a aquello de que «por sus obras los conoceréis». Y si hubiera voto de castigo, no me negarán que algunos se lo habrían ganado a pulso. El juego de trileros que se han traído entre manos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias debería darles vergüenza, porque es una incitación para salir huyendo hasta de su sombra.

Bien se puede decir que Extremadura se juega el 10-N más que el resto de España, justamente lo que nos separa del nivel medio de riqueza y bienestar del resto de los españoles. Es viejo y más que manido el problema de las comunicaciones, del que se viene hablando hace años... tantos como se vienen haciendo promesas incumplidas. Nuestros trenes siguen averiándose en la soledad de los campos cada día que les parece... y nadie se acuerda tan siquiera de aquella promesa de Felipe González cuando los preparativos de la Expo de Sevilla. Más de 30 años han pasado... y aquí seguimos, casi como entonces. Y creo que, al paso que vamos, siempre iremos a la zaga. Lo mismo podemos decir de las carreteras, muchas de las cuales se han convertido en autovías en el resto de España: aquí con una norte-sur y otra este-oeste nos vamos apañando: lo demás puede esperar.

Pero no crean que los males extremeños comienzan y acaban en las comunicaciones. Podemos hablar de niveles de desarrollo, donde hay tema para rato. Extremadura fue siempre productora de materias primas... y en buena medida sigue en ello, principalmente en el sector agrario. Por supuesto que parte de esa producción se transforma en la región, faltaría más; pero otra parte importante se va sin ningún tipo de elaboración: pura materia prima. Así no es extraño que la población disminuya y que bastantes de nuestros pueblos estén abocados a la desaparición. El mal no es exclusivo de esta Región: alcanza en las mismas o parecidas proporciones a otras zonas rurales de España. Pero no pasa de ser un triste consuelo lo de «mal de muchos, consuelo de tontos».

No quiero que este comentario se convierta en un lamento, pues por ese camino no vamos a ningún sitio. Pero sí me gustaría que cuantos aspiren a ocupar un escaño tras las próximas elecciones y a implicarse en tareas de gobierno en cualquier nivel pongan en ello alma, vida y corazón. No puede ser que Extremadura tenga que seguir siendo una de las últimas regiones de España en niveles de renta, ni que la población siga disminuyendo por falta de oportunidades, ni que las cabezas mejor formadas se nos vayan, ni que los bien acomodados se nieguen a cualquier transformación que roce mínimamente su personal paraíso. Deberían reflexionar sobre estas cuestiones los que aspiran ¿a gobernarnos?