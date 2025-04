España palia su escasa representación en las instituciones europeas con la elección de Calviño Desde su fundación en 1958, el Banco ha tenido siete presidentes, todos hombres y ninguno español, por lo que Calviño es la primera mujer presidenta del BE

España, en general, y Calviño, en particular, no han cejado en los últimos meses en su empeño por ostentar la presidencia del BEI (Banco Europeo ... de Inversiones). Alejado del foco mediático de otras instituciones como el BCE (Banco Central Europeo) o la Comisión, el organismo que ahora presidirá la aún vicepresidenta económica constituye uno de los órganos de poder financiero más importantes de la Unión. Su poder, siempre en la sombra, no es baladí. Desde Luxemburgo, donde se encuentra su sede, el BEI controla la financiación de la Unión Europea. Determina hacia dónde se dirigen los fondos. Analiza qué oportunidades de inversión existen. Y también fiscaliza cómo se utiliza todo ese dinero.

La institución está considerada como el brazo financiero de la UE. Su principal cometido es conceder financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de Europa. Y no solo dentro de sus fronteras. Atención. También fuera de los límites del viejo continente. Con solo un ejemplo se puede comprobar su protagonismo: el BEI es la principal herramienta comunitaria para financiar las ayudas para Ucrania. Y por si quedan dudas, otra atribución más: es el organismo que gestiona los préstamos Next Generation, los conocidos fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. Desde su fundación en 1958, el Banco ha tenido siete presidentes, todos hombres y ninguno español, por lo que Calviño es la primera mujer presidenta del BEI. La institución tiene por accionistas los estados miembros de la UE, cuya participación en el capital del banco va en función de su peso económico. A España, por ejemplo, le corresponde entre un 9% y un 10%. Noticia relacionada La UE elige a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones El Consejo de gobernadores, formado por ministros (generalmente de Economía) de los 27 Estados miembros decide la política de créditos, aprueba las cuentas anuales y decide sobre la participación del banco en operaciones de financiación fuera de la Unión así como en los aumentos de capital, y nombra a los miembros principales de la estructura del Comité (Consejo de administración, Comité de dirección y Comité de auditoría). Determina las orientaciones generales del Banco Europeo de Inversiones. España en los organismos internacionales Hay que echar la vista atrás para encontrar casos de éxito con pasaporte español. Enrique Barón y Josep Borrell -hoy Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea- fueron presidentes del Parlamento Europeo, Juan Antonio Samaranch estuvo al frente del Comité Olímpico Internacional durante casi dos décadas, Federico Mayor fue director general de la UNESCO, Javier Solana secretario general de la OTAN, Bernardino de León mediador en Libia y Rodrigo Rato dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de caer en desgracia por el caso de las tarjetas black de Bankia. Entre 2004 y 2018 no hubo ningún nombramiento relevante hasta los de Miguel Ángel Moratinos como Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (iniciativa hispano-turca), y Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Hoy, con la elección de Calviño para presidir el BEI, España preside además la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con José Manuel Campa, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es presidente del Comité de Basilea y Fernando Restoy lidera el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacional (BPI). Pero basta con repasar quiénes son los máximos responsables de las principales instituciones de la UE para comprobar que la presencia de españoles al más alto nivel es, aún, baja. En el Parlamento europeo, salvo los mandatarios citados, Alemania es el país que más presidentes ha aportado (5 de 18). En el Consejo Europeo el primer puesto es para Bélgica con 2 de 3… …que también ha tenido 2 de 11 dirigentes del Tribunal de Justicia de la UE. Aunque, eso sí, el español Gil Carlos Rodríguez Iglesias estuvo al frente entre 1994 y 2003. En el Tribunal de Cuentas Europeo –del que Juan Manuel Fabra Vallés fue presidente entre el año 2000 y 2005 y Eduardo Ruiz García es secretario general desde 2009– Irlanda y Alemania han sido los países con más representación. En la Comisión Europea tres de sus 14 presidentes han sido de Luxemburgo, seguidos de Alemania, Italia y Francia con dos representantes. La mitad de los presidentes del BCE hasta la fecha han sido franceses. Pero un aspecto a tener en cuenta a nivel europeo no son solo los «grandes nombres», si no la presencia española en altos puestos de la administración. Es decir, españoles que tengan el nivel de Director General en las distintas instituciones europeas. En toda la Comisión, España tiene tres directores generales, cerca del 8% de los puestos. Una representación bastante proporcional teniendo en cuenta que España también cuenta con el 8% de los puestos de administradores. De diez Directores Generales en la secretaría del Consejo de la UE, uno es español. Y en el Parlamento Europeo, dos de los catorce directores generales son españoles.

