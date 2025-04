El Ejecutivo consigue frenar la operación para cesar a Sánchez al frente de RTVE Los consejeros afines a PSOE y Podemos evitan incluir en el debate de un consejo fracturado la continuidad o no de la actual presidenta interina

Javier Arias Lomo Jueves, 16 de febrero 2023, 21:23

Elena Sánchez salvó esta tarde su primera prueba de fuego desde que tomase las riendas de RTVE y seguirá, al menos de momento, al frente del ente público. El consejo de administración, que se reunía tras semanas de maniobras para tratar de destituir a la presidenta interina –la cual asumió el cargo el pasado mes de septiembre tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero– no abordó finalmente tal extremo -según ha adelantado 'El Independiente'-.

No lo hizo porque los vocales designados por PSOE y Podemos, que siguen siendo mayoría (5), consiguieron no incluir la continuidad o no de Sánchez al frente de RTVE en los puntos del debate –el órgano está compuesto por nueve miembros a propuesta de los socialistas (3), PP (3), morados (2) y PNV (1)– .

Aunque el consejo sí que constató la fractura existente entre sus consejeros. Con el fin de plantear una moción de confianza a la actual presidenta se habían presentado al cónclave los vocales contrarios a la gestión de Sánchez: los tres del PP y Ramón Colom, integrante de la cuota socialista en un primer momento pero ahora más próximo al sector de los populares tras sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Razón por la cual en los últimos días el nombre de Juanjo Baños, el consejero nombrado por el PNV, se había colado en las quinielas para reemplazar a Sánchez en caso de que la sustitución de esta se abordase en la reunión. El propio PSOE acudió a los nacionalistas vacos para plantearles dos escenarios: o que apoyasen a la actual presidenta interina e impidiesen su cese, o que el propio Baños la reemplazase. Todo con el fin de evitar que el díscolo Colom fuese auspiciado con el apoyo de los consejeros pertenecientes al ala de la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, se prevén semanas de alta tensión en el seno de RTVE a pesar de que Moncloa haya salvado esta bola de partido. La cita de esta tarde estaba marcada en rojo en el calendario no solo por la posibilidad de que Sánchez fuese apeada de su puesto. Y es que este mismo martes dimitía el jefe de recursos humanos del ente público, que era el encargado de gestionar las primeras oposiciones que se ofertarán en una década –para 1.082 personas en total–.

De hecho, RTVE se vio obligación esta tarde mismo a emitir un comunicado al respecto asegurando que «la convocatoria para la cobertura de puestos de personal fijo en la corporación y los procesos internos de promoción y cambio de ocupación siguen adelante, tal y como estaba previsto».

Lo que sí se trató en la reunión y fue uno de los puntos que más tensión generó fue la polémica relacionada con el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, el cual denunció irregularidades en los gastos de desplazamiento y restaurantes de varios directivos – ascendiendo la factura a 12.000 euros–. Un asunto que los consejeros ya habían tratado por primera vez el pasado 19 de enero en otra reunión del consejo.