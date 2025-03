En directo | Óscar Puente encarga una auditoría en Puertos y Adif para aclarar la compra de mascarillas

14:23

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que le «parecen lamentable» los comportamientos que se han conocido a raíz del 'caso Koldo': «Porque un socialista no puede actuar igual, y me refiero en este caso a los que parece que en el sumario están implicados en el tema directamente, no se puede actuar igual que aquellos que hicieron negocio con la pandemia».

En cualquier caso, ha insistido en que el PSOE es un partido en el que se aplica «una máxima y es que tenemos tolerancia cero contra la corrupción». «Lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra historia», ha insistido, para añadir que «hacer dinero del dolor de los demás es algo inaceptable».