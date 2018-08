Educar en la inteligencia Las aulas son hoy estructuras rígidas, acomodaticias, aburridas y con didácticas ineficaces que no son capaces de dar una base intelectual al alumnado. Si a esto unimos una familia impotente para educar a sus hijos y una sociedad basada en el éxito del dinero fácil, dan al traste con cualquier esperanza de mejora LUIS FERNANDO LÓPEZ SILVA Licenciado en Pedagogía Domingo, 5 agosto 2018, 00:15

Si ustedes hacen el esfuerzo de echar un vistazo a los preámbulos de las últimas leyes educativas legisladas en nuestro país, podrán observar que en ningún momento se hace mención a la cuestión de educar la inteligencia y en la inteligencia. Digo esto porque el que escribe se ha molestado en verificarlo. Se hace mención expresa a enseñar capacidades, competencias, valores y un largo etcétera que predispongan a una supuesta educación integral, pero no se nombra en ningún momento la inteligencia. Será que los legisladores son más innatistas que ambientalistas y dan por sentado que la inteligencia la determina de modo absoluto la genética, relegando al factor ambiente a un segundo término pese a la mucha importancia que tiene para el desarrollo y potenciación de la misma. Esta realidad incomprensible se advierte, impero, en las leyes y la normativa teórica que las desarrolla, pero resulta aun más acongojante cuando en la práctica del aula esto se hace aun más evidente: el poco hincapié didáctico que se hace para potenciar la inteligencia en los chavales.

La inteligencia es una facultad de la mente, conectada a las emociones, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad para adaptarse a ella y cambiarla cuando sea necesario según las circunstancias. Por tanto, el motor del aprendizaje es la inteligencia o las múltiples inteligencias de las que hoy se habla tanto. Es claro que cada individuo nace con unas dotes cognitivas diferentes, pero a lo largo de la vida uno se va volviendo más o menos inteligente según tenga peores o mejores padres, maestros y medios culturales de calidad. La inteligencia no avanza estrictamente en progresión geométrica con la edad, sino que el medio que la afecta la moldea, bien para incrementarla, disminuirla o estabilizarla según la vivencias y aprendizajes. Dice el pedagogo Marina que la función principal de la inteligencia no es conocer sino dirigir el comportamiento hacia metas bien elegidas. Y para conseguir dirigir este comportamiento, la inteligencia tiene que manejar información, buscarla y aprenderla, gestionar las emociones y desarrollar una serie de virtudes de la acción como la tenacidad, soportar el esfuerzo, ser ágil mentalmente o poseer flexibilidad.

Sin embargo, las instituciones educativas se empeñan en casi lo contrario. Si como decimos, la inteligencia es el motor de aprendizaje más fiable, no es entendible que la didáctica en las aulas no implemente un kit de aprendizajes necesarios para conseguir ese objetivo. Las capacidades, competencias y conocimientos son recursos de la propia inteligencia, pero es esta la que ordena, jerarquiza y pone a trabajar de modo armónico los recursos para alcanzar los propósitos vitales por los que vale la pena luchar. Y esto es lo que no hace el sistema educativo. Si a un niño los conocimientos y competencias que va adquiriendo en las diferentes etapas educativas no le valen para despertar su intelecto y encauzar metas apropiadas, es que algo está fallando a nivel pedagógico. Y por tanto, es difícil que ese niño adquiera valores, conocimientos y competencias útiles si hemos dejado de espabilar su cognición debido a la mala praxis docente y un entorno empobrecedor.

Las aulas son hoy día estructuras rígidas, acomodaticias, aburridas y con didácticas ineficaces que no son capaces de dar una base intelectual al alumnado. Si a esto unimos una familia impotente para educar a sus hijos y una sociedad basada en el éxito del dinero fácil, dan al traste con cualquier esperanza de mejora, puesto que la institución educativa no la podemos desvincular del paisaje general, social y cultural en la que está inserta. Además, la politización excesiva de la institución junto al fracaso progresivo de los programas que las políticas educativas han ido poniendo en marcha son otros factores a tener en cuenta. Como consecuencia, la educación está en crisis permanente.

A estas alturas, la educación necesita proyectos con horizontes claros y no los galimatías polisémicos y normativos de las sucesivas leyes educativas que sufren alumnos y docentes. Se precisa vertebrar una ley con currículos que potencien la inteligencia. Porque de nada sirve, por ejemplo, que los alumnos estudien Historia Contemporánea y después de mayores no sean capaces de dirigir esos conocimientos hacia objetivos de bienestar individual y social dentro de su comunidad. Es hora de que la sociedad exija más de su sistema educativo y de que políticos y legisladores sean valientes, asuman la responsabilidad que tienen en esta materia y orillen sus intereses partidistas. Educar en la inteligencia es vital para asegurar el futuro.