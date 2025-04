Sánchez solivianta a Díaz al bloquear Economía la reducción de la jornada laboral

El enfrentamiento entre los ministerios de Trabajo y Economía a cuenta de la reducción de la jornada laboral escala a una nueva dimensión y la ... titular de Trabajo, Yolanda Díaz, apunta ya directamente al presidente del Gobierno. «Entiendo que la decisión de Economía no es sólo de Carlos Cuerpo», deslizó este miércoles la vicepresidenta segunda en Telecinco en la que acusó al departamento de Economía de bloquear este debate en el Consejo de Ministros, dificultando así la tramitación urgente de la norma y medida estrella de Sumar esta legislatura.

«Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito», se lamentó Díaz tras afirmar que el líder del Ejecutivo «no quería la reducción de la jornada» durante la campaña electoral del 23-J. «Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice 'Yolanda, hay que tener los pies en el suelo'. Y yo le digo, 'Pedro, yo tengo los pies en el suelo'», rememoró.

Tras calificar de «muy grave» que se intente bloquear la reducción de tras once meses de debate en la mesa de diálogo social y el aval de UGT y CCOO, la ministra de Trabajo denunció que el departamento que dirige Cuerpo respondió el lunes «por escrito» rechazando la incorporación inmediata del debate sobre la reducción de jornada en la agenda de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) –el órgano donde se deciden y examinan lo temas que llegan al Consejo de Ministros– del 13 de enero. Una demora que impide que el texto acordado entre Trabajo y los sindicatos sea aprobado con la celeridad que se recoge en el pacto entre Sumar y PSOE y que, además, exaspera al socio minoritario del Gobierno de coalición.

Un correo revelador

La «prueba» a la que se refiere Díaz y a la que ha tenido acceso este periódico es un correo electrónico remitido por la Secretaría de la CDGAE en el que se rechaza la incorporación inmediata del debate sobre la reducción de jornada. La respuesta alude a la trascendencia e impacto económico de la norma y apunta a que el asunto sea tratado por el procedimiento ordinario –y no urgente, como reclama Trabajo– con el fin de garantizar la coordinación entre los ministerios implicados.

Sin embargo, Economía negó que haya un veto por su parte, pero desde el departamento que dirige Díaz subrayan que es clave que el debate de la reducción de la jornada entre en la CDGAE el 27 de enero por la vía de urgencia. De hacerlo –y en el mejor de los casos–el trámite podría prolongarse seis meses y, de modo contrario, complicaría sobremanera que la norma vea la luz en 2025.

«Lo que está haciendo el PSOE es una estrategia dilatoria, como hicieron con la reforma laboral», apuntan fuentes del ministerio, que demandan «voluntad política» para la reducción de la jornada tal y como hubo en el real decreto de extranjería que se introdujo «el día antes».

Pese a las tiranteces entre las dos patas del Gobierno de coalición, fuentes de Trabajo también niegan un escenario de ruptura. Aunque sí insisten: «No vamos a ceder, pero que se cumpla el acuerdo de Gobierno es clave».

El propio Cuerpo aseguró tras el acto de toma de posesión de la nueva cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el proyecto es «una prioridad absoluta para el conjunto del Gobierno» y que trabajan para que la medida eche a rodar «lo antes posible y con todas las garantías». Para ello, añadió, hay que considerar «la realidad de la economía, la realidad de las empresas y que sea un proyecto que alcance esa mayoría parlamentaria» necesaria.

Apoyos parlamentarios

Precisamente a esta cuestión, los apoyos parlamentarios sin los que la norma no puede salir adelante, se aferran fuentes del ala socialistas del Gobierno para evitar una estrepitosa derrota en el Congreso con este asunto y relativizar por ello la urgencia con la que insiste Trabajo. «No se trata de anunciarlo, sino de hacerlo y no tenemos mayoría en el Congreso para hacerlo. Hay que intentar el equilibrio con los partidos políticos. ¿Quién garantiza que la enmienda a la totalidad se rechaza?», apuntan esas mismas fuentes.

Pero para Díaz la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante la medida no puede ser una excusa porque no se tengan los apoyos suficientes, como ha ocurrido con otras normas que sí llegaron al Congreso sin el respaldo necesario aunque finalmente fueron aprobadas. La dirigente de Sumar reveló este miércoles que ella misma habló con Carles Puigdemont a principios de año para recabar los votos de Junts, al tiempo que confirmó conversaciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los últimos meses sobre este asunto, así como con otras formaciones. «Lo peor que puede haber en política es no cumplir con lo que uno firma», remató.