El ecologismo de derechas llega a España: «He reducido mi consumo de carne»

Consideran que la izquierda «ha monopolizado» la lucha contra la crisis climática, hasta provocar «cierta aprensión» por parte de los votantes de derechas «hacia todo ... lo que tiene una etiqueta ecologista». Por eso Toni Timoner y Luis Quiroga, miembros de la junta directiva del Partido Popular en Reino Unido, impulsaron hace meses un 'think tank' (grupo de expertos o laboratorio de ideas, tanque de pensamiento según la traducción literal) bajo el objetivo de arrebatar parte del pastel de la defensa del medio ambiente, un asunto que en España los partidos progresistas han incluido con naturalidad en sus argumentarios y políticas pero por el que los conservadores han pasado de puntillas. Hasta ahora.

Timoner atiende el teléfono desde Londres, donde trabaja «en el diseño de escenarios climáticos para un banco global». Su apuesta pasa por incorporar el espíritu capitalista a las reivindicaciones ecologistas: «Creemos que una forma de frenar el cambio climático es que pase a ser una dinámica de mercado».

¿Dónde queda entonces el viejo razonamiento de que las raíces de los problemas medioambientales están precisamente en un modelo de desarrollo depredador y consumista que concibe el planeta como una mera fuente de recursos? «La lucha contra el cambio climático puede ser una forma de dinamizar la economía y promover la competitividad», defiende Timoner, que toma como referencia ejemplos de otros países europeos como Reino Unido y Alemania: «Allí es algo aceptado en el debate político porque los partidos conservadores han tenido credenciales históricamente ecologistas, pero en España se ha polarizado».

¿Por qué en España el ecologismo parece patrimonio de la izquierda? «Es algo histórico, una tendencia que comenzó en los años setenta pero que aquí ha perdurado porque la izquierda, una vez alcanzados ciertos niveles de prosperidad, avanzó hacia postulados ideológicos postmaterialistas, haciendo política en términos de identidad y lucha cultural, cuestiones que no tienen que ver con lo obrero, con la clase trabajadora», desarrolla.

Para romper esa dinámica lanzaron Oikos, como se llama su 'think tank': una palabra griega que significa 'casa', aunque el nombre también supone un guiño al término 'oikofilia', acuñado por Roger Scruton, uno de los pensadores conservadores más influyentes del último siglo y autor de 'Filosofía verde', en su edición española prologado por Santiago Abascal, líder de Vox.

Consciente de que por cualquier propuesta ecologista de derechas sobrevuela la sombra del negacionismo, Timoner insiste en la necesidad de «descarbonizar la economía» pero también comprende las reacciones más escépticas: «En cierto modo son una respuesta al extremo opuesto. Los extremos siempre tienen un diálogo entre ellos. El pseudoecologismo radical es en el fondo una filosofía anticapitalista. Es responsabilidad suya haber tensionado la cuerda. Es cierto que el extremo opuesto reacciona de manera negacionista, pero eso no debería protagonizar el debate público. Son cosas que ocurren en democracia. Hay que dedicar más tiempo al debate centrado, por mucho que haya radicales de un lado y de otro».

–¿Cree que existe una emergencia climática?

–Existe un problema que requiere ponernos a trabajar ya, aunque veamos los resultados en décadas. Tenemos que actuar ya. No lo llamaría emergencia o urgencia, sino sentido común, porque esos términos se manipulan por parte de políticos y activistas para invocar acciones que habría que pensar con más calma, cambios drásticos en el modelo económico.

–¿Lo llamaría emergencia si el término no tuviese esas connotaciones ideológicas que señala o realmente no considera que es un asunto urgente?

–Creo que esa semántica es problemática porque puede ser una excusa para invocar políticas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Hay que poner en barbecho esos términos y pensar las cosas con más calma, aunque la actuación ha de ser inmediata porque hay deberes que cumplir. Los compromisos firmados de París hay que cumplirlos. Pero esos dos términos tienen una carga ideológica demasiado fuerte.

–¿Cuál considera que es la causa del cambio climático?

–La causa es antropogénica. La huella del hombre es la primera causa del cambio. No es una evidencia puramente teórica sino también en los hechos: el clima ha empeorado. Hay más frecuencia de climas severos, extremos, con impactos en la biodiversidad pero también en la productividad de los países, en la ganadería y en la agricultura y en el aprovechamiento de los recursos hídricos. La mayoría de países se verán perjudicados. Y eso puede provocar crisis humanitarias, de migraciones y geopolíticas. España está muy expuesta a todo eso.

El primer proyecto de Oikos fue un estudio demoscópico del que sacaron varias conclusiones. Primero, que los votantes de derechas también tienen «una preocupación mayoritaria» por el medio ambiente. Y que el negacionismo existe «pero es limitado y no debería ocupar tanto tiempo y espacio» en la agenda pública y mediática: «Hay una sensibilidad ecologista de derechas». Y esa perspectiva incluye al sector privado.

«A veces parece», lamenta Timoner, «que el cambio climático sólo puede combatirse desde lo público». Pero la encuesta también revela que el mensajero importa: «Hay un círculo que queremos romper. El votante de derechas no abraza las políticas climáticas e incluso le producen rechazo y, por tanto, los partidos conservadores y liberales no hacen políticas en ese sentido porque creen que no hay demanda por parte de sus votantes. Pero hay una manera de ser ecologista de derechas, y además es más eficaz porque los cambios son más rápidos que cuando sólo se producen desde un punto de vista estatal».

–¿Tenemos que reducir el consumo de carne?

–Depende de la decisión de cada persona.

–¿Y en general, con una perspectiva ecologista?

–Habría que dar toda la información relativa a las implicaciones del consumo de carne y dejar que cada uno decida. Yo he reducido un poco mi consumo de ciertas carnes.

–¿Alquilaría un barco para irse de vacaciones?

–Mi preferencia sería un barco a vela, así puedo utilizar la energía del viento.

–¿Tiene coche eléctrico?

–No, pero llevo un año planteándome comprar uno. Aunque las administraciones públicas deben ofrecer más puntos de recarga.

Timoner reconoce que su mensaje «ha gustado en el PP», aunque incide en que Oikos «es bastante transversal» e incluye a simpatizantes de Ciudadanos, PP y Vox: «La derecha puede ofrecer un ecologismo competitivo y eso ayudará a crear espacios moderados de consenso donde hacer políticas ecologistas a largo plazo. Pero aún estamos en ese paradigma de tensión por quienes acusan a los demás de ser negacionistas». ¿Cuál es la receta, entonces? «Un pacto entre ecologistas y liberales conservadores. Es la filosofía que debería impregnar todo esto. No hay que atacar la economía. Hay medidas que son liberales en lo económico pero tienen sensibilidad social».