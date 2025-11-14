Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»

«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político ... completamente ajeno a cualquier actuación irregular». El PSOE se rebela ante la investigación de la Audiencia Nacional sobre sus supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García.

En un escrito rayano con las acusaciones de 'lawfare' los socialistas se oponen a ser expulsados de la causa recién abierta por el juez del tribunal de la calle Génova Ismael Moreno, tal y como han pedido el resto de las acusaciones populares personadas en este procedimiento encabezadas por el Partido Popular. Según el PSOE esta causa, en la que tanto el Supremo en primera instancia como la Audiencia Nacional después han visto motivos para investigar, en realidad se fundamenta en la «nada más absoluta». El partido, incluso, llega a clamar en su alegato que para que en «algún momento se corte esta carrera al absurdo».

El ataque del PSOE se centra particularmente en el instructor del Supremo del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, al que acusa de basarse en «conjeturas» para impulsar este caso. Puente que fue el que el pasado 31 de octubre instó a la Audiencia Nacional a abrir una investigación tanto sobre los pagos supuestamente irregulares al exministro y su asesor como para aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que entregó en la sede de Ferraz 90.000 euros. El instructor tomó la decisión de enviar el caso a su colega Ismael Moreno después de que tanto el exgerente del PSOE entre 2017 y 2021, Mariano Moreno, como la secretaria que repartía los sobres, Celia Rodríguez, reconocieran el descontrol en los abonos y que incluso se hacía pagos «genéricos» sin saber qué cantidad correspondía a qué trabajador.

En su escrito, el PSOE aprovecha para negar la mayor: no hubo caja B ni financiación irregular. «Jamás se reembolsaron estos gastos con dinero procedente de supuestas donaciones en metálico que mi mandante (el partido) hubiera hipotéticamente recibido», afirma tajante el equipo jurídico de Ferraz, quien no obstante reconoce que «todo sistema es mejorable» sobre todo, «con la mirada de hoy en día, cuando se han generalizado los pagos a través de medios electrónicos».

El alegato del PSOE va en línea con el escrito de la Fiscalía que también ha pedido a Ismael Moreno que mantenga a la formación que lidera Pedro Sánchez como acusación en la causa que investiga los sobres de Ferraz. «En el partido político PSOE no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la ley, por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido político», subraya la Fiscalía.

«El PSOE no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la acusación popular unificada», zanja el Ministerio Público.

.