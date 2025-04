«Estoy durmiendo mejor que nunca, esta moción de censura rejuvenece»

Tras una dilatada carrera profesional –es un reputado economista– y también política desde los tiempos en que formaba parte del Partido Comunista que transitó de ... la dictadura a la democracia, Ramón Tamames encara a sus 89 años el sorprendente desafío de ser el candidato a la moción de censura que Vox prevé registrar este lunes contra Pedro Sánchez. Incomprendido por no pocos ante semejante viraje, Tamames dice sentirse «rejuvenecido» en la entrevista con este periódico. Y que tratará de «convencer» al PP de Alberto Núñez Feijóo –algo «ambiguo» en este asunto, sostiene– para que le vote.

–¿Cómo afronta el reto de preparar una moción, con el trabajo que ello implica, teniendo en cuenta las criticas que ha recibido por tener 89 años?

–Para hacer los cien metros lisos no estoy precisamente, pero para pensar me encuentro francamente bien. Es curioso que estos días estoy durmiendo mejor que nunca y que físicamente estoy en un nivel que echaba de menos. Estas cosas rejuvenecen, es una inyección –no en vena de ego, como dicen algunos– de interés por el país. Eso es lo que te da la gracia y la fuerza que estoy sintiendo.

–¿Cómo ha sido el proceso hasta aceptar el ofrecimiento?

–El primero que me llamó, el 11 de enero, fue Fernando Sánchez Dragó. Somos amigos desde el año 56, cuando estuvimos juntos una temporada larga en la cárcel de Carabanchel por la revuelta estudiantil en la Complutense –aquel episodio ocasionó el encarcelamiento de gente como Javier Pradera, Enrique Múgica, Dionisio Ridruejo, el propio Fernando o yo mismo–. Desde entonces somos amigos, hemos tenido mucho intercambio a lo largo de los años de información, de libros o de televisión. Él, que es de Vox, propuso mi nombre cuando se enteró que buscaban un candidato independiente.

-¿En que se basará su programa como candidato alternativo?

-Este Ejecutivo, en caso de formarse –una hipótesis difícil de cumplir – tendría que ser técnico y llevar a cabo varias cosas importantes: un pacto constitucional por el bienestar del país, un programa económico en la línea de lo que fueron los 'Pactos de La Moncloa' y también una reforma de la ley electoral para corregir el sobrepeso actual de excesiva representatividad nacionalista y separatista. Es decir, que no exista una sobrerrepresentación que provoque que los gobiernos nacionales dependan de los locales. Luego convocaría elecciones y huiría de un pacto 'in extremis' como fue el denominado 'Frankestein'. Creo que al PSOE le vendría muy bien algo así para desentenderse de fuerzas que quieren romper España.

-¿En qué se ha equivocado Pedro Sánchez para merecer una moción de censura?

-Su error principal ha sido el de la dejación de funciones respecto a los partidos regionalistas más intransigentes. Algunos herederos de la violencia de ETA, otros del independentismo -se puede decir que si en Cataluña no ha habido un desarrollo independentista mayor ha sido porque la mayoría de los catalanes nunca han querido la independencia-. Aunque Sánchez no se equivoca fácilmente. Naturalmente le pueden meter goles como el de la ley del 'solo sí es sí', pero más que equivocarse hay ciertos aspectos en los que se ha pasado de la raya.

-¿Su discurso en la moción estará sujeto a la disciplina de Vox?

-He tenido toda la libertad para hacer lo que he querido. Voy introduciendo novedades en el discurso a lo largo del paso de los días y quiero pensar que quienes me han ofrecido esta plataforma comparten la misma idea. Si algo se le puede criticar a Vox es que son muy patriotas, pero amar a la patria, que yo sepa, no tiene nado de malo. He preparado un discurso durante varias semanas y luego ya vendrán las replicas, las duplicas y la madre que los parió. El trabajo ha sido absolutamente mío y de mi secretaria.

-¿Echa en falta que PP o Ciudadanos no se hayan sumado también a la moción de censura?

-Me parece que hubiera sido una buena oportunidad para apoyar una idea que se lleva a cabo por primera vez, con un candidato independiente y que no es diputado. Habría sido interesante que lo apoyaran, pero cada uno hace lo que estima más oportuno.

-Cree que el PP, como sostiene Vox, falta a su responsabilidad como principal partido de la oposición al no registrar y liderar la moción de censura?

-En el PP han sido un poco ambiguos al respecto. Cuando he hablado con Alberto Núñez Feijóo no le he pedido nada y él a mi tampoco. Ellos no quieren protagonizar algo así, pero han dicho que se abstendrán, cosa que no hicieron con Pablo Casado en la anterior moción, cuando dieron un «no» rotundo. Algo es algo, pero vamos a ver si consigo convencerles para votar a favor esta vez, al igual que a Ciudadanos o algunos partidos regionales. No descarto que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla –quien es un gran pensador–, decida votar a favor de su amigo Tamames.

¿Diría que hay asuntos en los que diría que se encuentra en las antípodas a Vox?

En una cosa así se trabaja por la convengencia y se trabaja para aunar esfuerzos, y naturalmente se fija uno más en las similitudes y proximidades que en las diferencias.